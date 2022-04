I balneari chiedono certezze ai sindaci costieri: “100 giorni al funerale balneare del Made in Salento”

LECCE – Per i balneari leccesi è ancora più incerto il futuro. Mauro Della Valle, presidente Federbalneari, lo spiega in una nota: “Nel Salento , in occasione dell’elezione regionale, tante passerelle politiche scomodando, illustri Ministri della Repubblica Italiana, e le Imprese balneari invece, volutamente dimenticate da Sindaci e Dirigenti, per celebrare la prossima ‘estrema unzione’.

Il virtuoso percorso di riordinare il Demanio Marittimo Italiano, intrapreso dal Governo Conte, di confermare la legge 145/18 e di aver dimostrato di voler stabilizzare il comparto turistico balneare italiano, viene umiliato da numerosi Sindaci Costieri Salentini, ‘disobbedienti’, nell’applicare la conferma di ben 2 Leggi dello Stato Italiano. È molto singolare che in Puglia, tutte le provincie abbiano intrapreso il rilascio delle proroghe demaniali marittime, mentre nella provincia di Lecce, a parte, Otranto, Gallipoli, Nardò, nessun Comune Costiero abbia manifestato l’intenzione a “prorogare ” le concessioni demaniali marittime vigenti. Rarissimi quei Comuni costieri che hanno approvato i piani costa, anche dopo mesi di commissariamento, dando prova dell’incapacità a pianificare secondo una legge obsoleta ed impossibile da applicare sui Territori. Migliaia di euro , ed anni sprecati, senza aver prodotto un importante analisi , ma soprattutto reale stato di salute della Costa e delle spiagge pugliesi. E non solo, come federbalneari, denunciamo una sleale scorrettezza di trattamento verso quelle Imprese Balneari che acquisito il titolo prorogato partecipano ai vari bandi , tra qui il Titolo II Turismo Regione Puglia, e quelli imprese balneari invece, che non avendo la proroga, sono “invitate” dalle banche a rientrare di mutui contratti in passato, e sono escluse dal partecipare a bandi, aiuti, in quanto in scadenza di concessione.

Quindi, chi ha più responsabilità , un Dirigente che formulando un bando di aiuti, con il requisito di almeno 5 anni di attività certa, non permette di partecipare a tutti gli aspiranti aventi diritto? Oppure ha più responsabilità un Dirigente, che dopo 2 leggi, 3 circolari regionali, non applica la legge? Ricordo a me stesso che ottenuta la proroga, per il 90% dei Balneari Pugliesi, è obbligo ottenere, il rinnovo del permesso a costruire al fine di proseguire l’attività (destagionalizzare), pena il sequestro delle strutture e certezza della DECADENZA della concessione demaniale marittima. Nonostante gli sforzi del Governo Centrale, i tentativi regionali di dare una normale certezza temporale d’Impresa balneare, a 100 giorni del “funerale”, di 500 Famiglie d’Imprese balneari

Salentine, i Sindaci costieri continuano a NON decidere”.