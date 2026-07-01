Congedo (FdI): “Lo Stato c’è e non arretra di fronte alla criminalità organizzata”

Lecce – “Rivolgo il mio ringraziamento ai Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, alla Direzione Distrettuale Antimafia e a tutti gli investigatori che hanno portato a termine l’operazione odierna, facendo luce sul grave omicidio avvenuto a Copertino”.

Questo il commento del deputato di Fratelli d’Italia, Saverio Congedo, Componente della Commissione parlamentare Antimafia, a proposito dell’arresto di tre persone per omicidio e metodo mafioso.

“Questa operazione dimostra che lo Stato è presente e pronto a contrastare con fermezza ogni rigurgito di criminalità organizzata, assicurando alla giustizia i responsabili e tutelando la sicurezza dei cittadini – dice Congedo – Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha posto il contrasto alle mafie tra le proprie priorità, rafforzando l’azione dello Stato contro ogni forma di criminalità organizzata. L’impegno della Commissione parlamentare Antimafia resta quello di affiancare con determinazione il lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, contribuendo a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto alle organizzazioni criminali, nell’interesse dei cittadini e della legalità”.