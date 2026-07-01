Torna il Premio Eccellenze Tugliesi: sul palco della IX Edizione il talento, lo sport e la cultura della Puglia

TUGLIE (Lecce) – Tutto pronto per la IX Edizione del “Premio Eccellenze Tugliesi”, il prestigioso appuntamento che celebra il talento, l’impegno e i traguardi delle personalità che danno lustro al territorio locale e regionale. L’evento, che gode dei prestigiosi patrocini istituzionali del Comune di Tuglie, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e di Rai Puglia.

La manifestazione si conferma un palcoscenico d’eccezione per raccontare storie di determinazione, successi sportivi, grandi inchieste giornalistiche, ricerca scientifica e valorizzazione delle tradizioni. Ad arricchire la serata ci saranno i momenti di spettacolo e intrattenimento grazie alla partecipazione del cantante Giuseppe Toma, alle coreografie della CDS Dance Studio di Melissano e alla suggestiva presenza della Scuderia Alfisti Giallo verdi.

L’edizione di quest’anno vede una rosa di premiati di altissimo profilo. Il prestigioso Premio Giuria Eccellenze Tugliesi viene conferito alla Cantina Peparussu e alla Casa delle tradizioni, realtà simbolo della custodia e della valorizzazione del territorio.

Per le sezioni principali, il panorama sportivo italiano e internazionale è ampiamente rappresentato dai traguardi calcistici di Mister Antonio Calabro, dalla forza nel pugilato di G. Claudio Squeo, dallo storico percorso della Volley Melendugno e dalla precisione nel tiro a volo del campione Mauro De Filippis.

Il mondo dell’informazione e della cultura vede protagonisti il giornalista Antonio Gnoni, la firma del giornalismo d’inchiesta Maria Luisa Mastrogiovanni e le note del musicista Francesco De Siena. Infine, la sezione scientifica e sociale celebra il prezioso contributo del Dr. Alessandro Rizzo per la medicina e la ricerca.

Un focus speciale e di profonda ispirazione per la comunità sarà dedicato al futuro dello sport, con la premiazione sul palco di 11 giovani promesse del territorio che si sono distinte in diverse discipline.

Per il calcio il riconoscimento va ad Alessio Sansó del Taranto Calcio, mentre il ciclismo celebra il talento di Alessandro Metafuni e il nuoto i successi di Cristian Ciciriello. Il tiro a segno vede un trio d’eccellenza composto da Giorgia Bortone, Joana Cervellera e Giorgia Beccarrisi. Le arti marziali e gli sport da combattimento brillano grazie alle campionesse della Wako Alessia Quaranta e Ludovica Quaranta, e ai giovani talenti del Taekwondo Davide Ianne, Alessandro Todaro e Noelia Bartoli.

“Il Premio Eccellenze Tugliesi non è solo una celebrazione dei traguardi raggiunti, ma un’ispirazione per le nuove generazioni- ha dichiarato il presidente dell’Associazione, Marco Calò – vedere così tanti giovani atleti del nostro territorio brillare a livello nazionale è la prova di quanto talento esprima la nostra terra quando supportato da sacrificio e passione.”

L’iniziativa si distingue per il suo scopo solidale: il comitato sostiene attivamente la Fondazione Telethon, promuovendo la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare; ospiti saranno Annamaria Accoto, coordinatrice Fondazione Telethon della provincia di Lecce, il dr. Antonio Trabacca, neurologo e pediatra e la dottoressa Sandra Di Noia, responsabile della sezione malattie rare della provincia di Lecce.