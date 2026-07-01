Venerdì 3 luglio a Lecce “Du feiss” in scena ai Cantieri teatrali Koreja

LECCE – Venerdì 3 luglio, a Lecce, nell’Ortale dei Cantieri teatrali Koreja (ore 20.45 – biglietti: 7 euro, ridotto 5) nell’ambito della rassegna “Pollini. Corpi, parole, suoni” va in scena “Du feiss, il fascino del lato oscuro della forza”, uno spettacolo scritto da Angela De Gaetano e Gabriele Polimeno e diretto e interpretato da Mary Negro e Gabriele Polimeno, della cooperativa Ventinovenove.

Gabriele Polimeno e Mary Negro interpretano un attore ed un’attrice, in preda allo sconforto, delusi e stanchi della precarietà del loro lavoro artistico, poco pagato e poco riconosciuto. I due, per dare una svolta alla loro vita, decidono di “passare al lato oscuro della forza”. Attraversare la strada della legalità e camminare sui sentieri dell’illegalità. Forti dell’esperienza in campo teatrale, capaci di immedesimarsi e vivere altre vite, iniziano a studiare le biografie dei grandi malavitosi della storia, a documentarsi sulle loro gesta, a provare con varie tecniche e azioni criminali: la rapina a mano armata, lo scippo, l’estorsione, i rapimenti, la corruzione e la concussione, l’omicidio su commissione. La messinscena, ironica e leggera, ha due chiavi di lettura: porta a una riflessione sulle motivazioni e le condizioni che spingono spesso le persone a vivere secondo le regole dell’illegalità spingendo lo spettatore a considerare la possibilità che anche i carnefici possono essere a loro volta vittime del sistema o della vita stessa; accende una luce sulla situazione in Italia degli operatori della cultura, sulla loro precarietà e sulla difficoltà di far riconoscere il loro lavoro.