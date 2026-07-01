A Galatone Filoni ridisegna la giunta: Zuccalà prende il posto di Moretto, la maggioranza rilancia verso il 2027

GALATONE – Cambio nella giunta comunale di Galatone. Dopo le dimissioni rassegnate il 29 giugno dall’assessore Valentino Moretto, il sindaco Flavio Filoni ha provveduto a ricomporre l’esecutivo nominando, con decreto sindacale n. 34 del 1° luglio 2026, la dottoressa Annarita Zuccalà come nuovo assessore in rappresentanza della lista “Galatone al Centro”, confermando così la volontà dell’amministrazione di garantire continuità all’azione di governo e di mantenere saldo l’equilibrio della coalizione in vista dell’ultimo anno di mandato e delle elezioni amministrative del 2027.

Nel comunicare il nuovo assetto, il primo cittadino ha voluto innanzitutto ringraziare Valentino Moretto “per il lavoro svolto in questi anni al servizio della comunità di Galatone, per l’impegno profuso nelle deleghe affidategli e per il prezioso contributo offerto all’attuazione del programma amministrativo”. Filoni ha ricordato come, nei nove anni di governo della città e nei quattro dell’attuale secondo mandato, il principio ispiratore dell’azione amministrativa sia sempre stato il gioco di squadra, fondato su “lealtà, coerenza, rispetto degli impegni assunti e spirito di servizio”, valori che, ha sottolineato, continuano a rappresentare il punto di riferimento della maggioranza.

Il sindaco ha poi spiegato che negli ultimi mesi le forze politiche della coalizione avevano avviato un confronto in vista delle prossime elezioni comunali. In questo contesto, il gruppo politico dell’assessore Moretto, dopo una prima adesione alla costituenda coalizione, ha scelto di intraprendere un percorso diverso. Nonostante ciò, Filoni ha ribadito che l’amministrazione continuerà a lavorare “con senso di responsabilità e nel pieno rispetto del mandato ricevuto dai cittadini”, assicurando la continuità amministrativa e il completamento del programma di governo. Le forze della coalizione, ha aggiunto, proseguiranno la propria attività “con rinnovato spirito unitario”, concentrandosi sui progetti e sulle priorità della città con l’obiettivo di completare il lavoro avviato e costruire la proposta politica per il futuro di Galatone.

Il nuovo assessore Annarita Zuccalà entra in giunta con le deleghe alle Politiche urbanistiche e pianificazione strategica del territorio, Turismo e marketing territoriale, Politiche giovanili, Innovazione e digitalizzazione, Politiche attive del lavoro e Rapporti con l’Associazione Città del SS. Crocifisso. “Alla dottoressa Annarita Zuccalà rivolgo i migliori auguri di buon lavoro – ha dichiarato Filoni – certo che saprà svolgere il proprio incarico con competenza, entusiasmo e spirito di servizio, operando sempre nell’interesse esclusivo della comunità di Galatone”.

Con la nuova nomina, l’esecutivo cittadino risulta così composto: il sindaco Flavio Filoni mantiene le deleghe a Gestione del patrimonio, Politiche abitative e Demanio; il vicesindaco Chiara Vainiglia segue Lavori pubblici, Manutenzioni, Attività produttive e sviluppo economico, DUC, SUAP e Tributi; Pina Antico è assessore ad Ambiente, Igiene, Tutela e gestione del verde pubblico, Pari opportunità, Gentilezza, Servizi demografici e AIRE, Rapporti con il CCRR, Quartieri e periferie, Tradizioni e tutela degli animali; Roberto Bove conserva le deleghe a Politiche sociali e dell’integrazione, Politiche per la famiglia e gli anziani, Disabilità, Salute e rapporti con la ASL, Bilancio, Polizia municipale, Viabilità, Protezione civile, Sport, Personale, Contenzioso, Formazione professionale e rapporti con l’ASI; Francesco Danieli continua a occuparsi di Cultura e spazi culturali, Centro storico, Pubblica istruzione, Gemellaggi e cooperazione internazionale, Rapporti con la Rete Antenna PON, il GAL Terra d’Arneo e il C.U.I.S., mentre Annarita Zuccalà completa ora la squadra amministrativa con il pacchetto di deleghe affidatole dal sindaco.