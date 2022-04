Il film della settimana: “Tuttapposto”

Per questo week-end vi propongo la visione “Tuttapposto”, film di genere commedia, del 2019 diretto da Gianni Costantino, disponibile su Sky on demand. La storia si svolge in un paesino della Sicilia, il protagonista è Roberto (Roberto Lipari), un ragazzo simpatico, intelligente e brillante ma sin dall’infanzia raccomandato in tutto e per tutto dal padre Ruggero Lipari (Luca Zingaretti) rettore dell’Università locale.

I docenti universitari sono tutti parenti del rettore che ha architettato insieme a loro un gran sistema di corruzione che garantisce ai raccomandati, come Roberto di passare gli esami con 30 e lode a dispetto degli altri che senza alcun aiuto a stento prendono un 18 o un 20. Tuttavia un giorno la situazione prenderà una piega differente quando Roberto incontrerà una giovane studentessa russa Irina, venuta in Italia per un progetto Erasmus.

La ragazza manifesterà a Roberto tutto il suo disprezzo verso i raccomandati dal momento in cui hanno preso il suo posto alla sede universitaria di Milano costringendola ad accettare la destinazione sicula. Il giovane stanco di essere favorito ed appoggiato dal padre, si ribella, facendosi bocciare di proposito ad un esame e creando insieme ad alcuni colleghi “Tuttapposto” un’app che valuta l’operato dei professori, facendoli votare dai loro stessi allievi. L’app avrà un enorme successo attirerà l’attenzione del Ministro dell’Istruzione (Monica Guerritore) che metterà alla prova le competenze dei professori, costretti ad essere onesti perché ormai soggiogati dai propri allievi che per contro avranno il coltello dalla parte del manico.

“Tuttaposto” è un film che affronta temi importanti come i problemi della baronia, del nepotismo e dello strapotere di chi comanda, in alcune realtà universitarie a discapito della meritocrazia ma lo fa attraverso i toni scanzonati e al tempo stesso ironici e intelligenti della classica commedia italiana. Valore aggiunto al film sono le interpretazioni del carismatico e magistrale Luca Zingaretti e di Roberto Lipari che risulta molto divertente con la sua comicità fresca, schiva e sommessa.

