La serie tv della settimana: “Chuck”

Per questo fine settimana ho intenzione di proporvi la visione di “Chuck” serie tv statunitense di genere azione, spionaggio e commedia. Si tratta di una serie tv un po’ datata iniziata nel 2007 e terminata nel 2012 che comunque ha riscosso un enorme successo sul piccolo schermo. La storia ruota attorno alle vicende di Chuck Bartowsky (Zachary Levi) un ragazzo molto intelligente, simpatico, impacciato e nerd che lavora nel settore di elettronica del Buy More, un gigantesco supermercato.

Un giorno la vita di Chuck cambierà radicalmente, dal momento in cui Bryce Larkin (Matt Bomer) un suo vecchio amico, ora agente della CIA gli invierà, scaricandola nel suo cervello, una e-mail contenente l’Intersect, un super computer che possiede tutti i segreti relativi al male, a gente pericolosa, organizzazioni criminali, bombe e microchip che rendono il mondo un posto nefasto e per nulla tranquillo. Il Governo verrà a conoscenza di questo transfert e manderà il maggiore della NSA John Casey (Adam Baldwin) e la bellissima agente della CIA Sarah Walker (Yvonne Strahovski), a proteggere Chuck poiché è una fondamentale risorsa.

Chuck per preservare la sua famiglia, sua sorella Ellie (Sarah Lancaster) ed il cognato Devon “Capitan Fenomeno”(Ryan McPartlin), entrambi medici e il suo migliore amico Morgan Grimes (Joshua Gomez), dovrà giustificare la presenza di John e Sarah e si troverà costretto a fingere di avere una relazione con quest’ultima di cui è profondamente innamorato e avere come vicino di casa Casey. Chuck insieme al suo team, avrà il compito di salvare il mondo, affrontando tante disavventure rocambolesche, adrenaliniche ed elettrizzanti e missione dopo missione dimostrerà le sua abilità, il suo talento meritando un posto come agente della CIA.

Col tempo anche Sarah si accorgerà di aver sempre provato forti sentimenti per Chuck e John pur essendo un uomo che reprime l’emozioni e i sentimenti sarà un suo grande amico. Prima di concludere è giusto che io vi parli in maniera più approfondita dei diversi personaggi iconici. Sarah è una femme fatale, una valchiria, astuta e atletica che farebbe di tutto pur di salvare Chuck, poi c’è Morgan l’amico fraterno del protagonista, un personaggio geniale nella sua formidabile comicità, Capitan Fenomeno ha uno stile recitativo fenomenale, l’attore è in piena sintonia con il suo personaggio che risulta in forma smagliante come quello di Ellie, la stupenda sorellona del protagonista che si comporta da vera madre, cercando di proteggerlo sempre per come può.

Infine ci sono Big Mike (Christopher Lawrence), il carismatico mangia mega panini, direttore del Buy More e i Jeffster (Jeff e Lester) interpretati rispettivamente Scott Krinsky e da Vik Sahay, i due amici e colleghi di Bartowsky del Buy More, completamente svitati e perversi ma in grado di far piangere il pubblico dalle risate e per questo è lecito citarli. Il meglio di questa serie è la recitazione corale da parte di tutto il cast e in particolare un elogio va al protagonista; la sceneggiatura è poesia, il triangolo spionaggio, commedia e azione funziona perfettamente, la regia è monumentale. In Chuck soprattutto il lato comico ha una certa enfasi e lo spettatore è come se si sentisse a casa o immerso in una grande famiglia. Sebbene siano passati 8 anni, non è un genere retrò, anzi è a dir poco innovativo, singolare ed originale, assolutamente imperdibile.