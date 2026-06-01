La Scuola di Cavalleria sostiene la Fondazione Veronesi

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LECCE – Presentato a Lecce, presso la sala convegni Teatrino, il libro “Di corsa verso il futuro – I cinque passi per tornare alla vita” a cura delle Pink Ambassador, una rete di sostegno e testimonianze di donne colpite da tumori femminili (seno, utero e ovaio). L’evento, che ha unito Esercito Italiano, Fondazione Veronesi, istituzioni e mondo scientifico, è stato ideato per sostenere le donne nel percorso di recupero fisico ed emotivo dopo il cancro.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Scuola di Cavalleria e patrocinata dalla Prefettura, dal Comune, dalla Provincia e dalla ASL di Lecce, si inserisce nel protocollo d’intesa siglato tra l’Esercito Italiano e la Fondazione Umberto Veronesi per promuovere la cultura della prevenzione oncologica e il sostegno alla ricerca scientifica.

L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali del Generale di Brigata Matteo Rizzitelli, Comandante della Scuola di Cavalleria, e ha visto gli interventi del Senatore Roberto Marti, del Dottor Natalino Domenico Manno, Prefetto di Lecce; del Dottor Fabio Tarantino, Presidente della Provincia di Lecce e della Dottoressa Annamaria Leucci, Responsabile della delegazione di Lecce di Fondazione Veronesi.

Marina De Bonis e Gabriella Doneda, Pink Ambassador, hanno raccontato come la ricerca, la prevenzione e l’attività fisica possano diventare strumenti concreti di consapevolezza e fiducia dopo la fine delle terapie oncologiche.

Il volume presentato si avvale del contributo di un team multidisciplinare composto da nutrizionisti, ginecologi, medici dello sport e psiconcologhe ed offre una guida completa sul ritorno alla socialità, all’intimità e al benessere psicofisico.

“L’evento si inserisce nel protocollo d’intesa siglato tra l’Esercito Italiano e la Fondazione Veronesi per promuovere la prevenzione oncologica”