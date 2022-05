L’ANPI non va “Oltre” e spara contro Delli Noci e Mellone. Bacchettate a Salvemini

L’A.N.P.I. provinciale di Lecce ormai ci va giù più duro di un qualsiasi partito della sinistra radicale e proprio nel mese della sconfitta delle destre e della Lega in Puglia critica le alleanze di centrosinistra con ex militanti delle giovanili della destra. Pippi Mellone, sindaco di Nardò, uno tra gli alleati più stretti di Michele Emiliano, ha dichiarato di non credere più alla destra e alla sinistra dal 2013 (tanto da aver fondato “Andare Oltre”. Il primo cittadino afferma di non aver fatto il saluto fascista nella famosa riunione in onore di Ramelli (18enne assassinato da “squadristi” di sinistra) e di credere nel civismo e nell’impegno per la propria città. Secondo Mellone, l’ANPI non è più utile e, inoltre, ragionerebbe ancora per categorie ottocentesche, mentre il mondo e le persone cambiano.

Ma l’ANPI leccese non va “oltre”: “Non ci interessa tanto rispondere all’ennesima provocazione a mezzo stampa di quel sindaco di Nardò che incitava alla macabra cerimonia del ‘presente!’ dei camerati della sua città inquadrati con CasaPound. Quel sindaco che da anni è diventato un caso nazionale per le sue comiche, grottesche, aggressive e velleitarie dichiarazioni pubbliche. Da anni, purtroppo, ha legittimato la presenza dei neofascisti nella sua città, con il clima di intimidazione che ne consegue, una città che ha tradizioni antifasciste e antirazziste notevoli. Non ha mai partecipato a una commemorazione pubblica del 25 aprile. Ma ecco che ora viene indicato come ‘sindaco indipendente’ dal Presidente della Regione appena rieletto. Ecco che viene visto come un sindaco ‘che ha fatto anche cose buone’ e sociali da Carlo Salvemini, il sindaco di Lecce.

Ci interessa piuttosto capire come mai il civismo postpolitico abbia portato a questa sorta di trasformismo. A noi tocca ribadire che il discrimine neofascismo-antifascismo vale a Nardò, a Lecce, a Bari, dovunque in Italia, senza eccezionalismi alcuni. A Lecce anche alcuni progressisti dicono, nel discorso pubblico, che va bene la Liberazione, che va bene l’antifascismo, ma solo come fatto storico, evitando di nominare anche solo termini come neofascismo, Resistenza, contrasto al fascio-leghismo”.



Poi, la bacchettata alla giunta Salvemini e l’accusa, senza nominarlo, a Delli Noci per la vicinanza a Mellone: “A Lecce la Giunta comunale ancora non risponde né alla lettera dell’ ANPI né a quella analoga della CGIL di mettere nel Regolamento comunale il rifiuto di convenzioni, protocolli, concessioni di spazi pubblici, alle organizzazioni neofasciste e razziste. Il più votato di una lista civica coalizzata al centrosinistra, a Lecce, è quel giovane vicesindaco rampante che solo due anni fa apriva a Lecce la sede (ora per fortuna dismessa) dell’ambiguo movimento ‘Andare Oltre’ di quel sindaco di Nardò che ebbe l’ardire di chiedere la chiusura dell’ANPI di Lecce.

Una cosa è il civismo della società civile della cittadinanza attiva, che è sempre antifascista, un’altra cosa è il civismo del pragmatismo trasformista. Se dalla crisi dei partiti democratici si arriva dritti dritti alle fazioni civiche, questa cosa ci farebbe tornare secoli addietro. Qui nel Salento in troppi sono ‘andati oltre’, per quello che ci riguarda”.