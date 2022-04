Nuovo appello di “Italia Nostra” per i lampadari di Santa Croce: “Rimetteteli al loro posto”

LECCE – L’appello che la Sezione Sud Salento di Italia Nostra ed il Gruppo di Lecce della stessa Associazione hanno predisposto, perché siano ricollocati al loro postogli antichi lampadari (rimossi alcuni mesi fa) della basilica di Santa Croce a Lecce, ha trovato un’ampia e convinta adesione da parte di numerosi e qualificati cittadini di Lecce o che operano nella città, tra cui molti architetti e professionisti diversi, numerosi operatori culturali ed esponenti di associazioni, nonché artisti, storici dell’arte e docenti di diversi Istituti e dell’Università del Salento.

Il testo dell’appello, con allegato l’elenco delle prime 100 adesioni, è stato inviato in questi giorni a Sua Eccellenza l’Arcivescovo di Lecce, al Parroco della Basilica di Santa Croce, alla Soprintendente per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio di Brindisi, Lecce e Taranto, alResponsabile dell’Ufficio per i Beni culturali dell’Arcidiocesi di Lecce, agli Eredi/discendenti dell’artista Vito Bascià e – per conoscenza – al Sindaco di Lecce.

Link Sponsorizzato

Nel testo dell’appello si specifica che i 14 lampadari storici in ferro battuto, progettati e realizzati appositamente per la Basilica di Santa Croce dall’artista Vito Bascià nel 1932 presso la sua “OfficinaLavorazione Artistica del Ferro”, rappresentano, per la loro fattura e per la valenza storica, una importante testimonianza di quell’artigianato artistico che ha operato a Lecce e nel Salento tra l’800 e la prima età del ‘900. Pertanto con tale appello è stato chiesto che tali manufatti (sottoposti a tutela per effetto del D.Lgs.n.42/204) siano al più presto ricollocati negli stessi spazi per cui sono stati ideati quasi un secolo fa, in modo dacontinuare a svolgere la loro funzione di arredo e decoro del più importante monumento del barocco leccese, che non può essere privato di quegli elementi che sono divenuti parte integrante della sua identità.

“Tale iniziativa ha già superato le cento adesioni esta riscontrando la partecipazione anche tra cittadini non leccesi – spiega Marcello Seclì, responsabile di Italia Nostra – pertanto chiunque fosse interessato ad aderire all’appello (anche se non residente ed operante a Lecce) può farlo attraverso l’invio di una E-mail a questo indirizzo sudsalento@italianostra.org o di un SMS al 360 322769 a cui si possono chiedere ulterioriinformazioni. Anche le successive adesioni, che per–verranno fino al 18 di ottobre p.v., saranno inoltrate alle istituzioni interessate e ver–ranno divulgate con appositi comunicati sugli organi di informazione stampa”.

Link Sponsorizzato