Taranto. Assunzioni a tempo indeterminato in un tempo ben determinato: le elezioni

Assunzioni a tempo indeterminato effettuate in un tempo ben determinato: quello delle votazioni. Accade a Taranto, terra del diritto negato alla salute. Terra di fumi rossi e cancerogeni che per anni, con buona pace di tutti, hanno continuato a seminare stragi di vittime innocenti. Morti bianche, silenziose come solo le morti dignitose sanno esserlo, ma morti che il sud non può dimenticare. Morti di destra e di sinistra, morti di ricatti occupazionali a cui la gente del sud non ha neanche la possibilità di dire no. Comunque morti che nessuno può far rivivere e che, con le nuove promesse elettorali di chi non ha saputo mantenere quelle passate, sono morti che fanno rabbia.

E pesano sulla coscienza di tutti, specie di chi ha governato mettendosi la mascherina sugli occhi in un’emergenza sanitaria sorta a Taranto prima ancora del covid. Una pandemia che ha sconquassato i polmoni, gli arti, il sangue e ogni organo vitale a chi lì è nato e vissuto già morto. E pesano molto le morti dei bambini, di quelli come Mimì, la bimba di Ternitti che non si sottomette all’incuria dei potenti che le hanno infranto ogni futuro perché lei, i suoi poteri, li ha sviluppati sin da bambina, “quando per interi pomeriggi si esercitava a parlare con la natura e immaginare un mondo sconfinato e benigno di cui lei era parte…”.

Bambini ormai fuori dal mondo che non hanno più neanche la possibilità di ribellarsi alla cultura degli adulti, alla sottomissione al potere in nome di un diritto al posto fisso che spegne e chiude gli occhi anche davanti al diritto alla vita. A tempo indeterminato.