Premio Eccellenze Accademiche, il valore del merito incontra l’accessibilità

CAVALLINO (Lecce) – Grande partecipazione per la prima edizione del Premio Eccellenze Accademiche, promosso da Archeodisability e dal Museo Diffuso di Cavallino. Una serata intensa e ricca di significato, dedicata alla valorizzazione del merito, della ricerca e dell’impegno di docenti, ricercatori e giovani eccellenze dell’Università del Salento.

L’iniziativa, organizzata da Archeodisability, presieduta dalle dott.sse Nazarena Savino e Swami Savino, in collaborazione con il Museo Diffuso di Cavallino, diretto dal dott. Corrado Notario, si è svolta con il patrocinio del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e del Comune di Cavallino. L’obiettivo è quello di riconoscere e valorizzare quanti, attraverso lo studio, la ricerca e l’innovazione, contribuiscono alla crescita culturale e sociale del territorio.

Il Premio nasce con l’intento di diventare un appuntamento annuale, dedicato ogni volta a un tema di particolare interesse. Per questa prima edizione è stata scelta l’accessibilità, intesa come valore imprescindibile di inclusione, partecipazione e cittadinanza, affinché cultura e patrimonio possano essere realmente fruibili da tutti.

Tra gli ospiti e i protagonisti della serata figuravano la Magnifica Rettrice dell’Università del Salento, prof.ssa Maria Antonietta Aiello, la dott.ssa Paola Martino, coordinatrice dell’Ufficio Inclusione dell’Ateneo, e i professori Fabio Pollice, Rita Auriemma, Irene Petrosillo e Flavia Lecciso, premiati per il significativo contributo offerto nei campi della formazione, della ricerca e della promozione della cultura dell’inclusione.

Cinque le menzioni di merito assegnate ai giovani talenti dell’Ateneo: la dott.ssa Elisabetta Indino, la dott.ssa Alessandra Maggio, la dott.ssa Elisa Francica, la dott.ssa Sara Chiffi e il dott. Giuseppe Antonioli. I riconoscimenti hanno premiato il loro impegno, la dedizione e la sensibilità dimostrati nell’affiancare e sostenere gli studenti con disabilità durante il percorso universitario e di crescita personale.

A condurre la cerimonia con eleganza e professionalità è stata la dott.ssa Swami Savino, che ha accompagnato il pubblico attraverso i diversi momenti della manifestazione.

Particolarmente apprezzato l’intervento del dott. Corrado Notario, direttore del Museo Diffuso di Cavallino dell’Università del Salento, che ha illustrato il ruolo del Museo Diffuso e il progetto ministeriale MIC – Piccoli Musei, evidenziando come la valorizzazione del patrimonio culturale debba procedere insieme ai principi di accessibilità e partecipazione.

Di forte impatto emotivo anche il momento artistico curato dalla dott.ssa Nazarena Savino, presidente di Archeodisability, che attraverso un intenso monologo ha invitato il pubblico a riflettere sul valore più autentico dell’accessibilità, intesa come diritto universale e patrimonio condiviso.

La serata si è conclusa con un gesto simbolico di grande suggestione: tutti i partecipanti hanno alzato le mani verso il cielo illuminando la piazza con le luci distribuite da Archeodisability. Un’immagine che ha rappresentato l’impegno collettivo nel costruire una comunità sempre più accessibile, inclusiva e capace di non lasciare indietro nessuno.

La prima edizione del Premio Eccellenze Accademiche si chiude così con un messaggio chiaro e significativo: conoscenza, ricerca e accessibilità costituiscono le basi su cui costruire una società più equa, partecipativa e aperta a tutti.