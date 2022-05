Cambiano i decreti sicurezza: eliminate le norme speciali di Salvini. Salvemini e Bellanova esultano

Stop alla confisca delle navi delle ONG e multe notevolmente ridotte. Ritorna la protezione speciale per chi, tornando nel proprio paese, rischierebbe trattamenti inumani o degradanti. Si potrà convertire il permesso di soggiorno per motivi di lavoro in alcune tipologie di permessi, come ad esempio la protezione speciale per calamità o per residenza elettiva. Le norme di Salvini vengono spazzate via dal Conte bis (anche se erano state sostenute dallo stesso premier): torna al Ministero delle infrastrutture la titolarità di determinare il divieto o la limitazione del transito delle navi. Giuseppe Conte ha chiarito che non si tratta né di chiudere e né di aprire i porti, ma di conciliare il diritto alla sicurezza con la protezione dei migranti. Sarà vietato espellere e respingere il migrante nel caso quest’ultimo rischi la tortura nel suo paese, oppure trattamenti inumani. Le nuove norme introducono anche un’altra fattispecie: il divieto di espulsione quando si rischiano violazioni del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. In tutte queste ipotesi è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il decreto introduce anche la daspo per la movida violenta. La prima a gioire, ieri sera, è stata la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova: “Pochi minuti fa, in Consiglio dei Ministri, abbiamo messo fine all’inciviltà dei Decreti in-sicurezza di Matteo Salvini ripristinando condizioni di civiltà giuridica e giustizia sociale. Chiudiamo una pagina buia che aveva rigettato nell’ombra e nell’invisibilità migliaia di uomini e donne trasformati da una norma sbagliata e malvagia in clandestini e privati, insieme all’identità, di quegli strumenti di integrazione e inclusione propri di un paese civile capace di discernere e di costruire percorsi efficienti ed efficaci di legalità e integrazione a tutto vantaggio della sicurezza dei cittadini.

Abbiamo mantenuto l’impegno preso subito dopo la nascita di questo Governo e tenuto fede a principi per noi assolutamente fondanti. Reintrodurre la protezione umanitaria, ripristinare il sistema di accoglienza diffusa, rendere più semplici le procedure per accedere alla cittadinanza, riaffermare i principi su cui si fonda il Codice di navigazione. Elementi su cui aveva richiamato la nostra attenzione, con la giusta accortezza e competenza, anche il Presidente Mattarella.

Oggi quel vulnus, ripeto giuridico e sociale, viene sanato e soprattutto ritorniamo ad affermare che chi arriva nel nostro Paese scappando da guerre, miseria, catastrofi climatiche, non è un nostro nemico e non è un nemico dell’Europa. Con cui, forti di questo principio, dovrà proseguire il confronto serrato per una politica comune europea all’altezza della sfida che le migrazioni impongono.

Perché solo un’Europa capace di affrontare e gestire insieme questo tema, è un’Europa più sicura per tutte le persone che la animano.

Allo stesso tempo, con la decisione di stasera e senza abdicare ai principi richiamati prima, il governo ha varato misure di contrasto nei confronti di violenti aumentando le possibilità di intervento da parte degli organi di pubblica sicurezza, mediante una sorta di Daspo esteso anche a luoghi diversi da quelli delle manifestazioni sportive, affinché in ogni luogo sia garantita la convivenza civile e pacifica”.

Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, si unisce al coro di giubilo della sinistra: “Il superamento dei cosiddetti decreti Salvini sulle politiche migratorie è una bella notizia: ristabilisce principi universali che erano stati cancellati da norme esclusivamente ispirate dall’ossessione del consenso, dall’utilizzo cinico della paura, dalla colpevolizzandone della povertà.

L’aver ripristinato nella nostra legislazione l’obbligo di soccorso delle vite a mare, il divieto respingimento di chi rischia torture nel proprio Paese chiude una parentesi dolorosa che ha procurato non pochi danni.

Non si pensi – però – che questo basti. L’Italia ha bisogno di un nuovo Testo Unico sulle politiche migratorie che archivi definitivamente quello che oggi si chiama ancora “Bossi-Fini”. Capace di considerare il movimento degli esseri umani non una emergenza o un fenomeno ma una realtà presente nelle nostre vite; capace di superare la differenza ormai sempre più labile e complicata da accertare tra migranti economici e politici; capace di riaprire canali regolari d’immigrazione concordati con i Paesi d’origine; capace di programmare un’inclusione impostata su apprendimento obbligatorio, rapido e intensivo della lingua, di formazione e orientamento professionale.

Archiviato Salvini ci si apra ad uno sguardo nuovo. Serve coraggio. Serve politica. Chiudere la legislatura con una nuova legge sulle politiche migratore è un compito ambizioso, ma possibile”.