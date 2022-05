La ricetta di Laura Pennisi: nodini di ricotta e origano (pane)

Per il secondo appuntamento con “La ricetta di Laura Pennisi”, proponiamo i gustosi nodini di ricotta e origano.

Nodini di ricotta e origano

Ingredienti per 8 persone

4 cucchiai di ricotta precedentemente tenuta 1 giono a colare

650 gr farina 00

300 ml latte intero

2 cucchiaini di origano secco

1 cucchiaino di sale

2 cucchiaini di zucchero semolato

25 gr burro

1 cucchiaino di lievito istantaneo in polvere

Per la decorazione:

1 tuorlo

pepe macinato fresco (a piacere)

Procedimento:

Mettere la farina in planetaria con il gancio e aggiungere la ricotta passata precedentemente al setaccio. Sciogliere, nel frattempo, nel latte (leggermente riscaldato), il sale, lo zucchero, l’origano e aggiungere alla farina. Poi il burro fuso e, infine, il lievito. Formare una palla, coprire con pellicola e fare lievitare per 1 h. Dopo la prima lievitazione, tagliare la pasta e formare dei cilindri, arrotolare formando un nodo e fare lievitare per un’altra ora. Glassare i panini con l’uovo sbattuto e, a piacere, una spruzzatina di pepe nero. In forno preriscaldato ventilato a 200° per circa 15/18 minuti.