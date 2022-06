Adjapong: “Qui ho voltato pagina, inseguo un sogno”. E tra pochi giorni la sua bimba compirà a Lecce il suo primo anno

Che fosse un Lecce a trazione anteriore era evidente e chiaro sulla carta, ma che quella trazione anteriore si traducesse in tanta voglia di gol da parte di tutti non è scontato. Ciò avviene quando una squadra lavora bene in tutti i reparti. Un lavoro continuo e attento che ha fatto arrivare a quota 11 il numero dei giocatori che, tra Coppa Italia e campionato, sono andati in rete. E domenica sarebbe stata anche la volta di Claud Adjapong, se quella palla non avesse colpito la traversa

“Peccato perché mi sarebbe piaciuto segnare – dice il terzino – Già da un paio di partite vado vicino al gol. Il gioco di Corini penso che si veda; si vede che molti nostri giocatori riescono ad andare alla conclusione con facilità: Henderson, Coda e Stepinski, Mancosu sono giocatori che hanno segnato. Lo stesso Calderoni che è un terzino, anche lui ha segnato, poi Paganini. Spero che possa arrivare al più presto anche un mio gol”

Non ha il vizio del gol, ma lo sogna

“Non sono uno che segna tanto, però ci conto, ci conto e ci tengo a leggere anche il mio nome in questa stagione, poi segnare in una piazza così importante come Lecce è sempre bello

L’arrivo a Lecce dal Sassuolo, in prestito con opzione, una vita nuova. Oggi il giocatore è stato raggiunto a Lecce anche dalla compagna Deborah e da Chanel, la loro bambina che il 15 dicembre prossimo compirà un anno

“Avevo bisogno di voltare pagina e di giocare con continuità; sono molto contento e penso che possa fare molto di più di quello che sto facendo sia in campo che in allenamento, cerco di fare sempre qualcosa in più rispetto a quello che chiede il mister”

Il Chievo, il prossimo avversario. La partita si giocherà venerdì prossimo, alle 21.00, a Verona. Per il terzino giallorosso la parola d’ordine è concentrazione

“In serie b sono tutte partite sono difficili, sarà un match impegnativo come sono stati tutti quelli con le squadre che abbiamo affrontato fino a ora. Ma noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e della nostra forza. Tuttavia questo non ci deve far sottovalutare l’avversario, e quindi sicuramente in campo avremo la massima concentrazione”