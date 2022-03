L’avanzata della filosofia del mangiare “pulito”: la scommessa di 180 LAB cucina Gluten Free

LECCE – Sempre più salentini chiedono cibo di qualità, in linea con le proprie radici, adatto a chi è intollerante al glutine, al lattosio e persino a chi ha scelto di diventare vegetariano. Con un po’ di ritardo rispetto ad altre realtà, anche a Lecce si comincia a dare una risposta a una richiesta crescente. Nel Salento, del resto, pur essendoci tanti vegani e vegetariani i ristoranti che offrono questo tipo di pietanze scarseggiano (anche perché bisogna avere una certa preparazione). Scegliere di non mangiare carne, invece, è uno stile di vita che non penalizza il gusto: alcuni importanti ristoranti vegetariani che sono nati in Italia ci hanno fatto scoprire quanto siano buoni i piatti senza carne, che possono persino imitarne i sapori e addirittura migliorarli.



Oggi incontriamo un’imprenditrice del food leccese che ha deciso di distinguersi. Si tratta di Andreina Tortorella, l’ideatrice di “180 LAB cucina Gluten Free”, cresciuta a casa di una nonna materna imponente, di gran carattere, attenta al cibo di cultura contadina, proveniente da una famiglia di coltivatori e allevatori. “La mia colazione era composta da pane caldo appena sfornato e fichi raccolti dall’albero del suo giardino” – ci spiega.



Come è venuta l’idea di un prelibato menu senza glutine e a base di prodotti genuini?

“Mio figlio Simone ha due grandi amiche celiache, ho sempre preparato per loro piatti privi di glutine, focacce, dolci, tutto quello che è difficile da trovare. Questa estate abbiamo festeggiato insieme ad amici il Ferragosto, nella nostra comitiva ci sono alcune persone celiache e intolleranti, il menù è stato per tutti uguale con l’unica accortezza di usare prodotti senza glutine, l’apprezzamento per la bontà del cibo ha acceso una lampadina nella mia mente, una gastronomia dedicata solo alla produzione, di alimenti senza glutine. Nel mio laboratorio cerco di creare piatti genuini, con prodotti freschi di alta qualità, buoni con sapori antichi, ma senza glutine.

Mi occupo principalmente di prodotti senza glutine, però molte pietanze potrebbero andar bene anche per vegetariani e vegani, giornalmente preparo verdure fresche di stagione con particolare attenzione alla qualità del prodotto e alla provenienza. Sto pensando di affiancare il senza glutine al senza lattosio, molto spesso le due intolleranze si accompagnano, per ora il senza lattosio lo preparo solo su ordinazione. La gastronomia è aperta dal lunedì al sabato, per pranzo e cena, offriamo il servizio di consegna gratuita, solo per la città di Lecce, abbiamo una pagina facebook e Instagram dove giornalmente pubblichiamo menù del giorno, si può ordinare dai social o telefonicamente, organizziamo menù su richiesta e catering, abbiamo dei posti a sedere nel locale ma il servizio è momentaneamente sospeso, in questi giorni abbiamo preso contatti con alcune aziende che si occupano di prenotazione tramite app, ci sarà presto una nostra partecipazione per ordini online e consegna gestita da loro.

Quali sono gli elementi e gli alimenti con cui lavorate?

“Principalmente mi occupo di trasformazione degli alimenti, quindi tuttti ciò che possa essere lavorato affinché diventi una pietanza, la patata diventa un crocchè, la farina di riso una focaccia, le melanzane una parmigiana e le mandorle squisiti dolcetti”.

I dolci sono tutti genuini, mi occupo personalmente della preparazione, ogni dolce viene preparato con prodotti freschi, non c’è aggiunta di conservanti o coloranti, la base è farina , uova fresche, latte, zucchero , gli altri elementi posso variare, carote fresche, yogurt, mele , cioccolato fondente…

LA SCELTA VEGETARIANA E LA POSSIBILITÀ DI EVITARE LA CARNE CREANDO PIATTI SAPORITI E SANI

“Personalmente sono vegetariana, faccio sport, lavoro, ed ho una vita intensa e frenetica, compenso le proteine della carne con quelle dei legumi, semi, soia, bisogna bilanciare bene gli apporti nutritivi. La natura ci aiuta con una varietà di vegetali e legumi, la nostra dieta mediterranea è povera di carne, basti pensare ai nostri nonni, mangiavano carne a Natale, Pasqua e nel corso di qualche ricorrenza importante: quindi si può vivere senza carne!”.



Anche a Lecce cresce la sensibilità per i cibi sani e per un’alimentazione più equilibrata? Come stanno rispondendo i leccesi alla vostra idea?

“Secondo me c’è sempre stata: siamo buongustai, cresciuti con mamme o nonne ‘fate’ della buona cucina, amiamo i sapori forti, saporiti, la cucina rustica. Ognuno di noi ha l’amico con il piccolo orto o fa un giro nei paesi limitrofi per cercare il prodotto lavorato o coltivato in maniera genuina, la risposta della città è stata positiva, incoraggiante. È stata apprezzata prima l’idea innovativa e poi la mia cucina: ci sono piatti che hanno molto successo, come le “lasagne classica” o con crema di zucca, la parmigiana di melanzane o di zucchine, i crocchè di patate preparati con patate fresche menta e tanto formaggio, i dolci di pasta di mandorle senza aggiunta di farine o le crostate con le marmellate fatte da me, in questo periodo di melecotogne.

Spero che la mia passione per i prodotti genuini, per i sapori autentici, per un ritorno alla cultura del buon cibo, possa essere apprezzata: io lo faccio con passione e amore, lo scopo principale del mio lavoro è diffondere felicità è buon umore perché chi mangia bene non può essere insoddisfatto”.

