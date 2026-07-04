Ramadani saluta il Lecce. L’albanese approda al Corum

È giunta ai titoli di coda l’avventura di Ylber Ramadani con la maglia del Lecce. Dopo due stagioni vissute da protagonista nel cuore del centrocampo giallorosso, il mediano albanese è pronto a voltare pagina e ad aprire un nuovo capitolo della propria carriera. Il suo futuro sarà infatti in Turchia: è ormai definito il trasferimento a titolo definitivo al Corum, società che ha deciso di investire sull’esperienza e sulle qualità del classe 1996 per rafforzare la propria mediana in vista della prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’operazione si è conclusa sulla base di un corrispettivo di circa un milione di euro, cifra che il club turco verserà nelle casse della società salentina. Una trattativa che ha trovato il definitivo punto d’incontro grazie soprattutto alla volontà del calciatore. Ramadani, infatti, aveva manifestato il desiderio di intraprendere una nuova esperienza professionale dopo il percorso vissuto in Salento, ritenendo concluso il proprio ciclo con la maglia del Lecce. Una scelta accolta dalla dirigenza giallorossa che, pur consapevole dell’importanza del giocatore negli equilibri della squadra, ha deciso di assecondarne la volontà, trovando rapidamente l’intesa con il Corum.

Si chiude così un rapporto che, fin dal suo arrivo, è stato caratterizzato da grande professionalità, dedizione e continuità di rendimento. Ramadani è riuscito a conquistare la fiducia di allenatori, compagni e tifosi grazie a prestazioni sempre generose e ad una straordinaria capacità di interpretare il ruolo di centrocampista davanti alla difesa. Equilibrio tattico, recupero del pallone, intensità, leadership silenziosa e spirito di sacrificio hanno rappresentato le qualità che gli hanno permesso di diventare uno dei punti fermi del Lecce.

La stagione 2025-2026 ha ulteriormente certificato il suo valore. Il centrocampista albanese ha infatti collezionato ben 37 presenze in Serie A, superando i 3.200 minuti complessivi in campo e risultando tra i calciatori più impiegati dell’intera rosa. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi parola quanto fosse centrale negli schemi tattici della formazione salentina. In ogni partita ha garantito corsa, intensità e una preziosa protezione alla linea difensiva, contribuendo in maniera significativa all’equilibrio della squadra sia nella fase di non possesso sia in quella di costruzione del gioco.

Pur non essendo un centrocampista dai grandi numeri realizzativi, Ramadani ha saputo lasciare il segno anche sotto porta. Tra i ricordi più belli della sua ultima stagione in giallorosso resta il gol messo a segno nella fondamentale vittoria esterna per 2-0 sul campo del Cagliari, una rete pesantissima che contribuì ad indirizzare una sfida delicata e ad alimentare il cammino del Lecce verso il raggiungimento dei propri obiettivi stagionali.

La sua partenza rappresenta inevitabilmente una perdita importante per il club salentino. Non soltanto per il valore tecnico del calciatore, ma anche per il carisma e l’esperienza maturata in questi anni nel campionato italiano. Ramadani è stato uno degli interpreti più affidabili del centrocampo giallorosso, un giocatore capace di mettere sempre la squadra davanti agli interessi personali, distinguendosi per continuità, applicazione e senso di appartenenza.

Dal punto di vista del Lecce, la cessione consentirà di registrare un’importante plusvalenza e di liberare spazio sia in organico sia nel monte ingaggi, offrendo alla società nuove risorse da reinvestire sul mercato estivo. Il direttore sportivo è già al lavoro per individuare il profilo ideale destinato a raccogliere l’eredità lasciata dal centrocampista albanese, nella consapevolezza che sostituire un elemento con le sue caratteristiche non sarà semplice.

Per Ramadani, invece, si aprono le porte di una nuova e stimolante esperienza nel campionato turco. Il Corum punta sulla sua personalità, sulla sua solidità e sull’esperienza accumulata in Serie A per compiere un ulteriore salto di qualità. Si chiude così una pagina importante della sua carriera, mentre se ne apre un’altra ricca di nuove sfide, con l’obiettivo di confermarsi protagonista anche lontano dal calcio italiano.