Ad Andrano il carrubo diventa arte. Daniele Leomanni dona alla comunità una scultura e un nuovo dolce, il “Carrubotto”

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ANDRANO (Lecce) – C’è un punto, ai piedi del castello di Andrano, che da qualche giorno porta addosso il peso, leggero e insieme enorme della memoria. È lì che sorgerà “Radici, la materia che racconta”, l’opera scultorea che Daniele Leomanni ha donato al suo paese: un baccello in pietra leccese, squarciato sul davanti, dal quale affiorano i semi. Non decorazione, ma dichiarazione: quei semi sono i “nuovi germogli”, il punto in cui le vecchie generazioni incontrano le prossime.

Ne avevamo raccontato la storia poche settimane fa: quella di un pasticcere di Andrano che, partendo da un ricordo di famiglia, i bisnonni che coltivavano e vendevano carrube, aveva riportato alla luce un frutto che il Novecento aveva relegato al foraggio per il bestiame. Oggi quella storia personale è diventata un fatto pubblico.

Il 2 luglio, nel Parco Sandro Pertini, l’Associazione Mediterranea e l’amministrazione comunale hanno riunito la comunità di Andrano intorno al convegno “Il carrubo ad Andrano: radici, identità e futuro. Dalla memoria contadina all’innovazione”. C’era tanta gente, più di quanta gli organizzatori si aspettassero; non c’era, per un contrattempo, il sindaco Salvatore Musarò, sostituito dal consigliere con delega di assessore alla cultura Alfredo Retucci. Presente il presidente dell’associazione Mediterranea, Luigi Musarò, insieme al presidente dell’Associazione Cavalieri della Repubblica, Generale Rocco Surano.

“Poniamo al centro di questa manifestazione la nostra storia, le nostre radici, la nostra cultura contadina, ma anche l’innovazione e la forza di andare avanti”, ha detto Retucci in apertura, parlando di un fenomeno di resilienza che appartiene alla comunità intera prima ancora che al singolo prodotto. Un passaggio, il suo, che ha preceduto l’annuncio più atteso della serata: pochi giorni prima il Comune aveva approvato la delibera di accettazione della scultura donata da Leomanni, destinata a diventare, nelle parole del Consigliere, un simbolo riconoscibile da tutti, capace di tenere insieme la comunità.

A raccontare il legame tra il carrubo e il corpo, prima ancora che tra il carrubo e il palato, ci ha pensato la biologa nutrizionista Alessandra Serafini, che da anni affianca Leomanni nel suo percorso. Ha ricordato che sua nonna, originaria di Andrano, curava i malanni di stagione dei nipoti con il decotto di carrube, un dettaglio che dice quanto questo frutto fosse, fino a una generazione fa, parte della farmacopea domestica del Salento prima che della sua pasticceria.

Ha poi spiegato perché la farina di carruba meriti un posto accanto, e non dietro, al cacao: alto contenuto di fibre, proprietà antiossidanti, un potere saziante utile a chi fa sport quanto a chi, con l’età, deve preservare la massa muscolare; un’alternativa proteica vegetale in un panorama nutrizionale che continua ad associare le proteine quasi soltanto a carne, pesce e uova.Ma la serata ha avuto anche un momento di raccoglimento, quando è stata letta “Eri già monumento”, la poesia che lo stesso Leomanni ha dedicato all’albero di carrubo: un testo che ne descrive la crescita ricurva e tenace, il lento farsi frutto e infine materia lavorabile — “opera d’arte”, scrive Leomanni — capace di restituire, nel gusto di caramello, liquirizia e cioccolato, la dignità di un frutto che per decenni era stato considerato buono solo per il bestiame. Gli ultimi versi ricordano che quella “fame antica” di cui il carrubo si è fatto compagno è anche la ragione per cui, oggi, quel frutto merita di essere ricordato come un monumento a sé.

Ed è arrivato, come promesso, anche il colpo di scena gastronomico della serata: dopo i biscotti, il cioccolato, il gelato, la pasta e persino il panettone e la colomba già portati alla luce da Leomanni negli anni, la nuova “creatura” presentata al pubblico è il Carrubotto, un pasticciotto, dolce simbolo per eccellenza del Salento, reinventato con la farina di carruba al posto della farina bianca e dello zucchero raffinato. Il nome non è casuale: richiama il pasticciotto che tutti conoscono e insieme lo dichiara altro, un prodotto che porta già una propria identità visiva, con un disegno che intreccia radici, il muscolo del cuore e una foglia.

Daniele Leomanni, che ha vissuto la serata come il punto d’arrivo di 26 anni di lavoro nell’arte bianca e insieme come un nuovo inizio, l’ha raccontata a modo suo, con parole cariche di commozione: ha parlato di una “comunità di eredità” costruita con parte della sua vita, e di un momento in cui il silenzio dei presenti si è trasformato in “accoglienza identitaria”. “Ho vinto… abbiamo vinto, perché oggi è di tutti”, ha detto, riferendosi non al proprio percorso personale ma al fatto che il carrubo, da ricordo di famiglia, sia diventato patrimonio condiviso. Alla base della scultura donata comparirà un’epigrafe, scritta dallo stesso Leomanni, che invita a vivere la natura non solo come un’eredità da custodire, ma come qualcosa capace di commuovere e di tenere vivi.

Tra il pubblico, oltre alle associazioni e agli enti del territorio, anche ex amministratori comunali, una delegazione del FAI e rappresentanti della Chiesa e della Confraternita: la stessa comunità che Leomanni porta da anni nelle scuole, per spiegare ai più giovani, spesso all’oscuro persino della parola “cornula”, da dove viene questo frutto e cosa può ancora diventare.

Resta ora un obiettivo dichiarato: la De.C.O., la Denominazione Comunale d’Origine, che Andrano potrebbe istituire per tutelare in modo ufficiale il legame tra il carrubo e il proprio territorio.

In questo percorso Leomanni si candida a essere il veicolo tecnico prima ancora che simbolico: è lui, con la sua esperienza artigianale, ad aver messo a punto la trasformazione della farina di carruba tanto nella produzione dolciaria quanto in quella secca, un know-how che difficilmente la De.C.O. potrebbe strutturarsi senza. A dare corpo concreto a questa visione, durante la serata Leomanni ha mostrato al pubblico anche gli elaborati grafici e tecnici realizzati insieme a studi professionali partner, chiamati a disegnare la riqualificazione dell’area ai piedi del castello: professionisti che, a suo dire, hanno sposato la sua idea fin dal primo incontro.

A questo si affianca l’idea, più volte evocata durante la serata, di piantare giardini pubblici di carrubi, per fare della memoria botanica un elemento visibile del paesaggio urbano, e non solo della sua narrazione.