Fotografato con una donna, dice alla moglie che è una stalker e la denuncia: ma il processo lo smentisce

SALENTO – Un anno fa, o meglio ad agosto scorso, in una foto divenuta in breve virale un uomo e una donna vennero sorpresi da decine di testimoni in tenere effusioni all’interno di un’auto. L’identità dell’uomo fu ben presto chiara e la foto finì anche sul cellulare della moglie: non era lei la donna immortalata nello scatto. In auto, con il marito, c’era una donna con cui il marito – un poliziotto – intratteneva una relazione. Per giustificare la propria innocenza, l’agente in servizio in un commissariato in provincia di Lecce decise di denunciare la donna con l’accusa di stalking. “Mi insegue”; “Mi controlla”; “Mi telefona”: “Mi scrive lettere”, il suo racconto poi finito in una denuncia depositata per il tramite del proprio avvocato, Walter Gravante.

Condotte, come spesso accade per vicende simili, tali da configurare un caso di stalking. Il poliziotto e la moglie, secondo quanto riportato in denuncia, avevano persino iniziato a temere per la propria incolumità. L’agente, in particolare, sarebbe stato costretto a ridurre le uscite da casa e a cambiare le proprie mansioni sul posto di lavoro. A ristabilire la verità nel processo in cui la donna rischiava una condanna a 2 anni di carcere così come chiesto dalla pubblica accusa a istruttoria conclusa sono stati gli esiti di una consulenza sul telefonino di lei, affidata alle mani dell’ingegnera informatica Luigina Quarta, che ha consentito di ricostruire l’intera vicenda fornendo una chiave di lettura ben diversa da come era stata prospettata in denuncia.

Oltre a lacune tecniche come l’impossibilità di stabilire chi materialmente inviasse i messaggi sia su WhatsApp che sui social al poliziotto, all’assenza di una perizia calligrafica per risalire all’estensore delle lettere inviate al poliziotto, il materiale informatico ha fatto emergere altro: in questa storia la vera vittima sarebbe stata l’imputata, oggetto di una manipolazione affettiva sfociata in una “truffa sentimentale”.

Dai messaggi estrapolati dalla chat si parla di alcuni lavori che l’agente avrebbe dovuto sostenere in una carrozzeria e di 500 euro che la donna gli avrebbe offerto “in nome del suo cuore”. Lui avrebbe accettato i soldi rivolgendo alla donna anche dei complimenti: “Tu hai un cuore grande grande ed io lo so…come faccio ad accettare”. E ancora: “ …Ma tu sei sicura che per te non è un problema?”. In più: “…Domani mattina allora, prima di andare a lavorare passo da te, ok? Passerei per le 11.30, perché poi devo montare di servizio…” raccomandandosi la massima “discrezione”.

Il “Delinquente amore mio” – così come il poliziotto era stato registrato sul telefonino della donna – richiedeva non solo soldi ma anche foto osé: “Dato che non possiamo fare nulla qualche foto “, corredato dall’emoticon con un occhio chiuso di intesa. Subito dopo: ”Si particolari…Capisci a me foto più ose”. Richieste anche queste che la donna avrebbe assecondato. Ecco perché la storia sarebbe risultata ben diversa da come ricostruita in denuncia: perché simili messaggi avrebbero evidenziato un rapporto reciproco confidenziale e non certo di amicizia sfociato poi in episodi di stalking come ha cercato di sostenere il poliziotto nel corso del processo. Il giudice ha così deciso di assolvere la donna, difesa dall’avvocata