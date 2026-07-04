Pug, Salvemini critica lo stop al procedimento: “Lecce ancora con uno strumento urbanistico dell’89”

LECCE – Non si placa il confronto politico sul futuro del Piano urbanistico generale di Lecce. A riaccendere il dibattito è l’ex sindaco Carlo Salvemini, che torna a criticare la decisione dell’amministrazione guidata da Adriana Poli Bortone di revocare la proposta di adozione del PUG, ribadendo che il nodo non è il diritto della nuova maggioranza di modificare il piano, ma la scelta di interrompere un iter ormai giunto alle battute finali. “Il diritto di cambiare il PUG non è in discussione. La domanda è: era davvero necessario revocarlo?“, afferma Salvemini, spiegando di non contestare la possibilità per una nuova amministrazione di intervenire sullo strumento urbanistico, ma di ritenere che quelle modifiche avrebbero potuto essere introdotte senza bloccare il procedimento già avviato.

“Nessuno ha mai contestato il diritto di una nuova amministrazione di modificare, integrare o correggere un piano urbanistico. La domanda è un’altra: era davvero necessario revocare la proposta di adozione del PUG, interrompendo un procedimento ormai arrivato alla sua fase conclusiva?”, insiste l’ex primo cittadino. Secondo Salvemini, quella decisione ha conseguenze pesanti per la città, che continua a fare i conti con uno strumento urbanistico risalente al 1989. “Quella scelta ha imposto alla città un prezzo molto alto. Lecce continua ad essere governata da uno strumento urbanistico del 1989, restano rinviate regole nuove per la casa, gli investimenti, la rigenerazione dei quartieri e il recupero del deficit di servizi che il vecchio piano non è mai riuscito a colmare”. Da qui anche una previsione sull’esito dell’attuale mandato amministrativo: “Continuo a ritenere che la revoca sia stato il vero atto politico di questa vicenda. E mi assumo una previsione: alla conclusione dell’attuale mandato amministrativo Lecce, con ogni probabilità, non avrà ancora un nuovo Piano urbanistico generale definitivamente approvato”. Per l’ex sindaco, infine, “il prezzo di questa scelta non lo paga la politica. Lo pagano i cittadini”.

Una posizione che si contrappone a quella sostenuta nei giorni scorsi dalla sindaca Adriana Poli Bortone, secondo la quale la sospensione dell’iter era inevitabile per consentire l’adeguamento del PUG alle nuove linee programmatiche della maggioranza uscita dalle elezioni. La prima cittadina ha rivendicato la necessità di riallineare il piano alla visione della nuova amministrazione, ritenendo impossibile proseguire lungo un percorso elaborato sulla base di indirizzi politici differenti. Intanto prosegue il lavoro per individuare il gruppo di esperti che dovrà rimettere mano allo strumento urbanistico: nei prossimi giorni è attesa la risposta dell’Università di Milano sulla disponibilità ad assumere l’incarico di revisione del piano. In caso di indisponibilità, Palazzo Carafa dovrà rivolgersi ad altri professionisti per avviare la riscrittura del PUG.