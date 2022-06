Carceri, in Puglia positivi alcuni poliziotti. Allarme Osapp. A Lecce scattano i tamponi

LECCE – Il SARS-CoV-2 si insinua nelle carceri pugliesi e ha già colpito a Bari e a Foggia: l’allerta è altissima anche nel Salento, ma il sindacato ritiene che gli agenti siano stati abbandonati a se stessi e che senza una maggiore frequenza di screening sarà molto difficile individuare gli eventuali asintomatici che potrebbero far scoppiare dei focolai. Proprio nella mattinata di oggi, sabato 7 novembre 2020, sta circolando l’indiscrezione su una sospetta positività. È scattata l’allerta e l’Asl farà le verifiche e i tamponi necessari. Il vicesegretario regionale Ruggiero Damato, vista la crescente curva di contagi del Covid19, chiede che le forze dell’ordine siano tutelate: la polizia penitenziaria è esposta a contati personali nelle carceri per ragioni di servizio si muove nelle caserme, tribunali, nosocomi, luoghi di culto, strade e autostrade con relativi servizi commerciali e alberghieri, in particolare dei poliziotti impiegati nei vari nuclei traduzioni detenuti. Tutti luoghi chiusi e quindi più esposti al rischio.

Il vicesegretario regionale Osapp lancia l’allarme: “Non si dispongono sanificazioni con personale dedicato di luoghi di servizio (sale colloqui, sezioni detentive, uffici vari, corridoi che portano fra un reparo e l’altro, mezzi adibiti a traduzioni): la polizia deve arrangiarsi da sola. Non vengono fatti gli screening che sono necessari a intercettare eventuali asintomatici. Inoltre si assiste a traduzioni ‘non essenziali’ (regionali e extraregionali), anche in quelle zone con alto numero dei contagi e denominate zone ‘rosse’, nel totale silenzio delle Istituzioni politiche e dell’Amministrazione Penitenziaria Regionale e Nazionale”.

L’Osapp resta critico sull’intera gestione del personale in piena pandemia:“Nelle zone rosse si nega l’anticipo missione, i congedi e i poliziotti vengono sottoposti a turni di servizi massacranti di 8, 9, 10 ore in quei servizi di piantonamento nelle corsie di ospedali che la norma vieta tassativamente. La polizia penitenziaria continua a subire scelte che violano i suoi diritti – afferma il “poliziotto in prima linea”, Ruggiero Damato, che chiede alla politica e al governo una svolta. “Dove sono i politici così attenti durante le elezioni? La polizia è la colonna portante del sistema carcerario: se crolla, è un problema per tutti”.

Link Sponsorizzato