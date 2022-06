Carlo, Luca e Silvia Verdone protagonisti della giornata conclusiva del Festival del Cinema Europeo

LECCE – Domani 7 novembre Carlo, Luca e Silvia Verdone sono i protagonisti della giornata conclusiva della XXI edizione del Festival del Cinema Europeo – diretto da Alberto La Monica – che quest’anno si è tenuto esclusivamente online.

Alle 18:00 l’incontro in diretta streaming, moderato da Laura Delli Colli, con i fratelli Verdone e i tre autori finalisti Phaim Bhuiyam, Marco D’Amore, Roberto De Feo per la consegna del Premio Mario Verdone, giunto alla sua XI edizione, istituito in accordo con la famiglia Verdone dal Festival del Cinema Europeo, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia e il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, è riservato a un giovane autore italiano (under 40) che si sia particolarmente contraddistinto nell’ultima stagione cinematografica per la sua opera prima uscita in sala.

Sempre domani alle 20:00 il secondo appuntamento della giornata che chiude la XXI edizione del Festival. In diretta streaming sarà trasmessa la cerimonia di Premiazione con la consegna dell’Ulivo d’Oro-Premio Cristina Soldano al Miglior Film, Premio Fipresci, Premio Cineuropa, Premio SNGCI al Miglior Attore Europeo e tutti gli altri premi di questa edizione.

L’incontro pomeridiano delle 18:00 e la Cerimonia di premiazione delle 20:00 saranno visibili su www.festivaldelcinemaeuropeo.com e sui canali social del Festival seguendo gli hashtag #fce2020 #festivaldelcinemaeuropeo.

Si ricorda che, in ottemperanza al DPCM del 4 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha disposto tra l’altro la chiusura dei musei e delle mostre in tutta Italia, la Mostra IL MAESTRO. ALDO FABRIZI a cura di Cielo Pessione non è più accessibile, pertanto il Festival rende disponibili alcune immagini della mostra sul sito www.festivaldelcinemaeuropeo.com

Il Festival del Cinema Europeo rinnova anche quest’anno l’intento di valorizzare la funzione formativa del cinema e la sua capacità di alimentare uno scambio proficuo di idee e una consapevolezza più matura rispetto a problematiche di grande attualità.

Gli appuntamenti in programma di domani:

sabato 7 novembre – ore 9:30

INCONTRO con Phaim BHUIYAN – conduce Enrico Magrelli

Liceo Scientifico “Giulietta Banzi Bazoli”, film BANGLA di Phaim Bhuiyan

sabato 7 novembre – ore 9:00

INCONTRO con Phaim BHUIYAN – conduce Enrico Magrelli

Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri”, film BANGLA di Phaim Bhuiyan

sabato 7 novembre – ore 9:00

INCONTRO con i musicisti salentini RANKIN LELE e PAPA LEU – conduce Luca Bandirali

Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri”, film ROCK THE WORLD di Federico Giannace

Tutti i film in programma si potranno vedere sulla piattaforma del Festival al seguente link https://ondemand.festivaldelcinemaeuropeo.com/