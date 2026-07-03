Vede il fidanzato “confuso” sul divano e allerta il 118 ma il compagno si scaglia contro i soccorritori e i carabinieri

MAGLIANO (Lecce) – Nella telefonata di qualche minuto prima al 118 una donna aveva riferito di aver notato il fidanzato “stordito” e “confuso” sul divano ma quando in casa arriva il 118, l’uomo aggredisce i soccorritori (un uomo e una donna). Non contento, si scaglia contro i carabinieri intervenuti in seconda battuta per cercare di riportarlo alla calma. Dopo minuti piuttosto concitati, Salvatore Garau, un 52enne di Carmiano (Lecce), viene bloccato e arrestato. L’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario risale all’alba di ieri, 1°luglio. Poche ore dopo, si sarebbe verificato un altro episodio, all’interno dell’ospedale di Casarano.

Tutto parte da una chiamata. “Accorrete – dice la donna in una telefonata al 118 – il mio compagno appare confuso”. Al loro arrivo, i soccorritori trovano Garau seduto sul divano. Apparentemente tranquillo, viene inviato a rilevare i parametri per verificare le sue effettive condizioni di salute. A quel punto scatta la reazione violenta dell’uomo. Che si si scaglia contro i soccorritori con calci e pugni. Nel frattempo vengono allertati i carabinieri. I militari, giunti in casa, tentano di calmare Girau che reagisce anche davanti agli uomini in divisa in modo violento: calci e pugni all’indirizzo dei militari. A fatica, l’uomo viene immobilizzato in attesa dell’arrivo di un’automedica che avrebbe dovuto trasportare l’uomo in ospedale.

Ma l’attenzione dei carabinieri, in quei momenti, si sofferma sul forte odore di stupefacente che invade tutta casa. Scatta così la perquisizione. Sulle scale che conducono al terrazzo, crescevano alte e rigogliose cinque piante di marijuana, mentre sul tavolo della cucina i carabinieri trovano circa 8 grammi di hashish. Solo a quel punto l’uomo viene accompagnato in ospedale dove si presenteranno anche i due carabinieri (guariranno in una settimana) e i soccorritori (per entrambi la prognosi sarà di 10 giorni).

Su disposizione della pm di turno, Rosaria Petrolo, Garau finisce ai domiciliari con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni a personale esercente professione sanitaria (oer la droga viene solo denunciato). Nelle scorse ore, il 52enne è comparso davanti al giudice Pietro Baffa per il processo celeratosi con il rito della direttissima. Ha riferito di non ricordare nulla ma ha comunque voluto rivolgere le sue scuse ai soccorritori e ai carabinieri ed è tornato in libertà dopo aver patteggiato 1 anno e 2 mesi di reclusione alla presenza dei propri avvocati Roberta Maria Indennitate e Alessandro Dell’Atti.