Omicidio Gabriele Manca: Cassazione conferma due ergastoli e annulla con rinvio un terzo

LIZZANELLO (Lecce) – La Corte di Cassazione annulla con rinvio la sentenza all’ergastolo impugnata a carico di Pierpaolo Marchello, 44enne, (difeso dall’avvocata Germana Greco), uno dei tre soggetti ritenuti responsabili dell’omicidio del 21enne di Lizzanello Gabriele Manca, avvenuto nel marzo del 1999. Gli stessi ermellini hanno rigettato i ricorsi di Giuseppino Mero, 57enne di Cavallino, Omar Marchello, 43enne, già condannati all’ergastolo. Una sentenza che arriva dopo il pronunciamento della Corte d’assise d’appello di Taranto a seguito di un primo annullamento della condanna per tutti da parte della Cassazione.

Dopo la sentenza dei giudici di Taranto, altro ricorso alla Suprema Corte con l’esito come sopra scritto. Per un quarto imputato, Carmine Mazzotta, 49enne di Lecce, ritenuto l’esecutore materiale del delitto, la sentenza a 30 anni è diventata da tempo definitiva. Il corpo di Manca venne ritrovato il 5 aprile, il giorno di Pasquetta, accanto a un muretto a secco sulla strada tra Lizzanello e Merine. Il giovane era stato assassinato a colpi di pistola, una Tokarev semi-automatica calibro 7,62, e ferito mortalmente al torace, al braccio e al gluteo destro.

Colpito di spalle mentre cercava una disperata quanto inutile fuga. Secondo le indagini, coordinate dal Ros di Lecce, Mazzotta avrebbe ucciso la vittima con tre colpi di pistola in aperta campagna perché aveva picchiato Marchello in piazza tempo prima bollandolo come un infame per averlo denunciato ai carabinieri. E per ribadire la propria supremazia sul territorio quel doppio affronto doveva essere vendicato con il sangue.

Quel tragico pomeriggio di sangue, era il 17 marzo del 1999, Gabriele Manca aveva un appuntamento con il padre Giovanni per essere accompagnato in stazione. Militare di leva, 20 anni, residente a Lizzanello, sarebbe rientrato di lì a breve a Foggia. Ma all’appuntamento con il padre non arrivò mai. Il padre lo attese. Invano. Il giorno dopo, preoccupato, si recò in caserma per denunciarne la scomparsa.

Le ricerche scattarono nell’immediatezza. Furono scandagliati gli ospedali della provincia ma di Gabriele Manca “attenzionato” dalle forze dell’ordine “per un carattere irascibile”, una sorta di cane sciolto, non fu trovata alcuna traccia. Fino alla tragica scoperta.