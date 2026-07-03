Gabbiano ucciso a pallonate e bottigliate, animalisti presentano una denuncia

Gallipoli – Un gabbiano è morto tra enormi sofferenze, dopo essere stato usato come bersaglio, preso a pallonate e colpito con delle bottiglie: una violenza inammissibile avvenuta a Gallipoli, secondo alcune testimonianze a opera di un gruppo di ragazzini.

A rendere nota la triste vicenda è l’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), intervenuta sul posto per mezzo di una volontaria di Gallipoli, Sara Mariello. In proposito sarebbe già stata presentata formale denuncia per l’accaduto.

Secondo quanto riferito dai presenti, il povero animale sarebbe stato preso a pallonate e colpito con bottiglie, tra le risate del gruppo. Nonostante l’intervento di alcuni passanti – che lo avevano recuperato e coperto con una coperta, per poi richiedere l’intervento delle autorità competenti e dei volontari dell’Oipa – il povero animale è morto poco dopo.

“Siamo di fronte a un atto di violenza deliberata, non di una bravata o di una ragazzata – dicono dall’Oipa – Quel gabbiano è stato vittima di una violenza gratuita e di un atto di estrema crudeltà, che non ha attenuanti di nessun tipo. Chiederemo di verificare la presenza delle telecamere di videosorveglianza nella zona, perché vogliamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto. Non possiamo e non vogliamo voltarci dall’altra parte e pretendiamo giustizia, perché un gesto di una crudeltà così estrema e gratuita non deve restare impunito”.