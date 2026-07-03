Ànemos in concerto a San Foca. Quando la tradizione popolare incontra le armonie contemporanee

Si volgerà martedì 7 luglio, alle 21:00, in Piazza Lampedusa a San Foca (marina di Melendugno), il concerto del Gruppo Musicale Ànemos.

L’evento organizzato dal Comune di Melendugno, nella persona del sindaco, dr. Maurizio Cisternino, e curato da EP Music di Andrea Poci, in collaborazione con BrK Event di Omar Cuna, vedrà l’esibizione degli artisti Luca De Giorgi (Compositore, pianista e chitarrista), della flautista e ottavinista Daniela Bray, del fisarmonicista, tamburellista e voce del gruppo Alessandro Nassisi, del percussionista Vito De Lorenzi e delle ballerine Stefania Della Bona, eclettica presenza del panorama nazionale e della giovanissima Merylin Calogiuri del Centro Danza Chassè di Castrì di Lecce. Coreografa del progetto musicale, Melissa Raho.

Il gruppo Ànemos, nato nel 2021, e sulle scene nazionali dal 2023, porterà le originali sonorità promettendo una serata magica sospesa tra musica d’ascolto e tradizione popolare grazie alla voce carismatica di Alessandro Nassisi.

Note che profumano di mare, ritmi che affondano le radici nella terra e melodie che invitano alla riflessione. Sono questi gli ingredienti del concerto che si preannuncia come uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione estiva locale, capace di richiamare sia i residenti sia i numerosi turisti che affollano la costa adriatica.

Gli Ànemos, da sempre impegnati nella ricerca e nella valorizzazione delle sonorità mediterranee, proporranno uno spettacolo concepito come un vero e proprio viaggio culturale. La scaletta della serata guiderà l’ascoltatore attraverso un doppio binario espressivo. Da un lato, la densità della musica d’ascolto, caratterizzata da arrangiamenti curati e testi introspettivi; dall’altro, la travolgente energia della tradizione popolare, capace di far vibrare le corde più intime della memoria collettiva. Gli arrangiamenti e le composizioni sono firmate da Luca De Giorgi mentre la direzione artistica è affidata a Daniela Bray.

I canti, le storie d’altri tempi e le ballate popolari si mescoleranno alla brezza marina, trasformando il live in un’esperienza sensoriale totale.

L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21:00 e l’ingresso sarà gratuito.