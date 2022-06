DPCM, le conferme: da venerdì in Puglia chiudono tante attività. Stop agli spostamenti tra Comuni

ROMA – È arrivata la conferma di quello che abbiamo anticipato questa mattina: l’unica novità è che il DPCM entrerà in vigore venerdì 6 novembre 2020, anziché domani, “per dare a tutti il tempo di organizzarsi”. In diretta su Facebook il premier Giuseppe Conte promette di provvedere ad accreditare i ristori sui conti correnti al più presto possibile (decreto ristori bis forse già entro domani). Non ci saranno regioni in “area verde”. La maggior parte saranno area gialla. Come dicevamo questa mattina, è ufficiale che la Puglia si trova nell’area arancione perché lo ha già deciso il Ministero della Sanità sulla base dei 21 parametri esaminati, relativi alla curva del contagio da SARS-CoV-2: c’è già il provvedimento che lo stabilisce ufficialmente (lo ha detto Conte in serata). Solo 14 giorni consecutivi di numeri bassi potranno salvarci e restituirci all’area gialla (dove in realtà il Salento dovrebbe essere collocato, se non fosse per i focolai di Bari e Foggia che hanno fatto impennare la curva del contagio).

L’area gialla rappresenta criticità moderata: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto si collocano in questa fascia. In queste regioni è vietato circolare dalle ore 22:00 alle cinque del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi importanti. Chiudono i centri commerciali nel weekend. Sara effettuata la didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità in caso di uso di laboratori. Continuerà la didattica in presenza per scuola dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie anche nella zona arancione. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Come abbiamo già detto, i musei restano chiusi, come sale bingo e altri luoghi di aggregazione, incluse tutte le mostre. I parrucchieri restano aperti. I posti sui mezzi pubblici saranno ridotti al 50%. La chiusura di bar e ristoranti sarà alle 18, mentre sarà totale per zona arancione e rossa. L’asporto è consentito fino alle 22. Per la consegna domicilio non ci sono restrizioni. Restano chiuse piscine, palestre, teatri e cinema. Stop ai concorsi in ogni regione a meno che non si tratti di concorsi pubblici per i lavoratori della sanità.

AREA ARANCIONE (CRITICITÀ MEDIA): PUGLIA E SICILIA

In Puglia e Sicilia, da venerdì 6 novembre 2020, è vietato spostarsi da una regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute e necessità. Resta la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio comune.

Bar e ristoranti saranno definitivamente chiusi, con possibilità di asporto. Ci sarà la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Anche in questo caso le scuole elementari, dell’infanzia e medie dovrebbero restare in presenza, quindi aperte (anche se l’ordinanza regionale della Puglia è più restrittiva, quindi per ritirarla bisognerà che il governo si interfaccia con l’esecutivo pugliese).

IN PUGLIA RESTA IN VIGORE L’ORDINANZA NUM.407 DEL 28 OTTOBRE: PRECISAZIONE DI EMILIANO E LOPALCO

Per quanto riguarda le scuole, giunge la precisazione del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del prof. Pier Luigi Lopalco: l’ordinanza regionale più restrittiva resta in vigore (ordinanza num. 407 del 28 ottobre rimane in vigore fino alla scadenza del 24 novembre 2020).

Al fine di andare incontro alle esigenze formative ed alla volontà delle famiglie che desiderano per i loro figli la didattica in presenza, il Presidente della Regione, a richiesta dell’Ufficio Scolatico Regionale, è disponibile a consentire ai dirigenti degli istituti scolastici di aumentare la quota di didattica in presenza attualmente autorizzata fino a soddisfare le richieste delle famiglie, compatibilmente con le previsioni del nuovo Dpcm e sempre che le condizioni epidemiologiche lo consentano.

Ove il Governo nazionale ritenga assolutamente necessaria la riapertura della didattica in presenza secondo le previsioni del Dpcm promulgato ieri, potrà richiedere espressamente la revoca dell’ordinanza del Presidente della Regione Puglia che la valuterà di intesa col Ministro della Salute.

AREA ROSSA (CRITICITÀ ALTA):

Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta dovranno subire un autentico lockdown deciso sulla base dei numeri critici di queste settimane.

Per queste Regioni critiche è vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio comune in qualsiasi orario salvo che per motivi di comprovata emergenza. In questo caso è un vero e proprio lockdown. Chiudono negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e altro. Restano aperte edicole, tabacchi, farmacie e parafarmacie lavanderie e altri servizi importanti. Restano aperte solo le scuole per l’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università salvo in specifiche eccezioni. Si terrà la didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media.