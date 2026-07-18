Sostanze dopanti vendute ad atleti di body bulding sui social: indagato rampollo di una famiglia leccese

LECCE – Vendeva sostanze dopanti destinate agli atleti di body building per migliorare le prestazioni sportive: farmaci dai nomi come enantato, nandrolone, trenbolone acetato, stanozololo orale, gonadotropina, clomifene, tamoxifene, aromatasi testosterone “cipionato” ed inibitori quali ostarine, ibutamoren, proviron e clenbuterolo. Termini, ormai tristemente noti negli ambienti sportivi e al centro anche di tante inchieste. E proprio nelle carte di un’indagine – su scala europea – è finito il nome di un personal trainer di 34 anni, rampollo di una nota famiglia leccese (padre e nonno sono degli stimati avvocati). Lui, invece, ha scelto altre strade di vita e di guadagno. Illecite, secondo gli inquirenti salentini che hanno indagato sul suo conto – dal 2017 al 2022 – dopo aver raccolto segnalazioni su un giro di vendita di sostanze dopanti in tutta Europa.

Non avrebbe agito da solo il personal trainer ma “con soggetti allo stato non identificati e stabilmente inserito in un circuito illecito di approvvigionamento”. Quel che è stato accertato, invece, sarebbe il sistema utilizzato dal rampollo leccese per reclutare atleti in tutta Europa e migliorarne così le prestazioni. Il professionista utilizzava piattaforme di comunicazione telematica (come Instagram, WhatsApp e i social network in generale) per raccogliere gli ordini e gestire i contatti con gli acquirenti.

Curava – sempre secondo le indagini – la spedizione dei prodotti servendosi di società fittizie e di nominativi di fantasia per nasconderne reale provenienza. Un sistema ben oliato quello imbastito dal rampollo di buona famiglia: perché riceveva i pagamenti mediante strumenti finanziari schermati, utilizzando carte prepagate intestate a persone ignote e un conto corrente estero (l’IBAN è stato localizzato a Budepest, in Ungheria), sul quale confluivano bonifici provenienti dall’Italia. Nandrolone e testosterone li vendeva dopo aver raccattato i contatti sui social network, dietro il pagamento tramite ricariche su carte PostePay.

Acquisiti i soldi, provvedeva a spedire le sostanze.Come un vero e proprio esperto in materia, forniva agli acquirenti, anche con dispositivi informatici e telematici, materiale illustrativo e prescrittivo su come utilizzare le sostanze: immagini, listini prezzi, chat e tabelle di dosaggio. Con tanto di indicazioni dettagliate sui protocolli di assunzione dei farmaci anabolizzanti e sostanze dopanti, predisponeva vere e proprie tabelle di ciclo farmacologico (“programmi steroidi” come li chiamava lui stesso) e programmi strutturati su base settimanale con indicazione di dosaggi. Sui sosial soo state ritrovate tracce delle “ricette”: somministrazioni di testosterone fino a 500 mg a settimana, assunzioni giornaliere di 40-50 mg di ulteriori sostanze, cicli combinati per più mesi).

Oltre all’accusa di doping, nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato al personal trainer viene annotato anche un altro reato: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti per aver commercializzato nandrolone: sostanza – a causa del suo elevato potenziale di abuso – classificata in Italia come stupefacente. Ovviamente il personal trainer potrà replicare alle accuse, nei prossimi 20 giorni, chiedendo per il tramite dei propri avvocati Giuseppe Corleto e Giuseppe Felline, un interrogatorio o depositando memorie difensive. Subito dopo la procura potrà avanzare richiesta di un processo o archiviare il procedimento.