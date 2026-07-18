Fine della corsa per la banda dei supermercati: quattro arresti nel Salento

Una vera e propria scia di terrore ha attraversato i supermercati del basso Salento, culminando con l’arresto di quattro uomini, ora destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce Angelo Zizzari. Si tratta di: Kevin Francesco Fasano, 23enne di Casarano, Luca Enrico Santoro, 44enne di Melissano, Emanuele Zompì, 36enne di Casarano e Ottavio Saponaro, 25enne di San Cesario di Lecce.

Non mancano le novità, perché il provvedimento ricostruisce non solo la folle corsa avvenuta due giorni prima tra Collepasso e Cutrofiano, ma porta alla luce un dettaglio inquietante: la banda – o, almeno, un paio di loro, per essere precisi – era già entrata in azione. Rispetto ai fatti già noti, infatti, è spuntata una terza rapina, precedente alle due per le quali i quattro sono stati arrestati in flagranza.

Partendo dalle vicende già note, tutto ha avuto inizio nel primo pomeriggio del 15 luglio 2026, quando due dei quattro indagati, Santoro e Saponaro, a bordo di una Lancia Ypsilon rubata la notte stessa a Casarano, avrebbero preso di mira il supermercato Conad di Collepasso.

Intorno alle 12,20, con il volto travisato da un passamontagna e impugnando una pistola semiautomatica modificata, uno dei malviventi ha fatto irruzione nel locale scatenando il panico, tanto che una dipendente si è accasciata a terra per un malore rendendosi conto di quanto stava accadendo.Santoro avrebbe svuotato la cassa, portando via circa 250 euro, dandosi alla fuga con il complice che lo attendeva in auto, per l’appunto, Saponaro. L’ingordigia non si è però ferma, forse anche per l’esiguo bottino: appena dieci minuti dopo, alle 12,30, i due avrebbero replicato lo stesso identico schema al supermercato Alda di Cutrofiano, fruttando questa volta un bottino più consistente, pari a circa 726 euro.

La fuga, tuttavia, ha avuto i minuti contati. I carabinieri della compagnia di Casarano, tempestivamente allertati dai testimoni, hanno attivato una fitta rete di controlli e pedinamenti, concentrandosi sulle aree rurali di collegamento tra i comuni. Fra l’altro, sulla banda era già in atto un’indagine della Sezione operativa casaranese.

Sta di fatto che, in contrada Colacone, nelle campagne di Collepasso, i militari hanno individuato un’autovettura considerata “pulita”, una Volkswagen Golf, ferma su un tratturo sterrato. A bordo c’erano gli altri due presunti complici (Fasano e Zompì) in attesa per garantire un rapido allontanamento. Poco dopo, gli esecutori materiali sono sopraggiunti di corsa, dopo aver abbandonato la Lancia Ypsilon rubata a poche centinaia di metri di distanza.

L’intervento dei militari è stato fulmineo e ad alta tensione: Santoro avrebbe tentato una precipitosa fuga puntando l’arma da fuoco (una Bruni modificata, pronta per sparare) contro i militari, per essere subito affrontato e disarmato, mentre l’autista della Golf, Saponaro, avrebbe ingaggiato una violenta colluttazione con un brigadiere nel tentativo di sottrarsi al controllo, causandogli un trauma alla mano e al polso destro guaribile in trenta giorni.In sede di interrogatorio, si sarebbe cercato goffamente di far passare l’incontro fra i quattro come un mero passaggio casuale, tesi totalmente smontata dal ritrovamento delle chiavi di casa e del cellulare di uno dei rapinatori nell’abitazione del presunto complice.

Ma il quadro accusatorio si aggrava ulteriormente, poiché l’ordinanza svela una terza rapina, compiuta l’8 luglio 2026 ai danni del supermercato Todis in viale Ferrari a Casarano. In quell’occasione, due degli arrestati (Fasano e Zompì), affiancati da due complici al momento non identificati e utilizzando una Ford Fiesta nera, avrebbero fatto irruzione nell’esercizio. Con il volto coperto da magliette forate all’altezza degli occhi e minacciando direttamente la cassiera con un coltello, dopo aver tentato invano di scardinare la cassa con un calcio, il gruppo criminale è riuscito a farsi aprire il registratore di cassa e impossessarsi dell’intero incasso.L’indagine incrociata, supportata dall’acquisizione di innumerevoli filmati di videosorveglianza pubblici e privati nelle vie limitrofe, ha permesso di mappare ogni singolo spostamento della banda. Uno dei soggetti, tra l’altro, risultava già evaso dal luogo di espiazione degli arresti domiciliari. Il gip, riconoscendo l’allarmante personalità dei coinvolti, ha così convalidato gli arresti e disposto per tutti e quattro la massima misura cautelare in carcere. L’indagine, ovviamente, è ancora in corso, ma le modalità suggeriscono una possibile intercambiabilità fra autori di assalti. Uno schema già noto, come emerso da altri episodi criminali nel Salento. I quattro sono difesi dagli avvocati Luca Puce, Chiara Capodieci e Carmela Piera Palese.