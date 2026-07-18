Corto circuito dal contatore, paura in un’abitazione: in salvo un ragazzo che dormiva

TORRE SUDA (Lecce) – Il fumo ha invaso l’abitazione in pochi istanti, mentre all’interno un minorenne stava dormendo. Momenti di apprensione nel pomeriggio in via Benedetto Croce, a Torre Suda, dove il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi.
L’allarme è scattato in un appartamento di proprietà di una famiglia di Taviano. A causare l’emergenza è stato un corto circuito sviluppatosi dal contatore elettrico, che ha provocato una densa fuoriuscita di fumo all’interno dell’immobile.
I vigili del fuoco dei distaccamenti di Gallipoli e Ugento hanno raggiunto rapidamente l’abitazione, mettendo in salvo il ragazzo e verificando le condizioni di sicurezza della struttura. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Enel per gli accertamenti sull’impianto elettrico.
L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, richiamati dalla presenza dei mezzi di soccorso. Fortunatamente il minorenne non ha riportato conseguenze e non si registrano feriti.
- Archivio NotizieArcheoRoca, presentato in serata il percorso di valorizzazione del sito archeologico con la collaborazione tra il Comune di Melendugno e ArtWork
- CronacaSeconda tragedia in poche ore sul litorale: turista romano muore in spiaggia davanti alla moglie
- CronacaFine della corsa per la banda dei supermercati: quattro arresti nel Salento
- CronacaSostanze dopanti vendute ad atleti di body bulding sui social: indagato rampollo di una famiglia leccese
- CronacaTribunale Nazionale Antidoping: dichiarata nullità derivata del deferimento per vizio della notifica della contestazione delle violazioni da parte della PNA
- CronacaTruffe ai danni di anziani: arrestata una trentanovenne