Corto circuito dal contatore, paura in un’abitazione: in salvo un ragazzo che dormiva

TORRE SUDA (Lecce) – Il fumo ha invaso l’abitazione in pochi istanti, mentre all’interno un minorenne stava dormendo. Momenti di apprensione nel pomeriggio in via Benedetto Croce, a Torre Suda, dove il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi.

L’allarme è scattato in un appartamento di proprietà di una famiglia di Taviano. A causare l’emergenza è stato un corto circuito sviluppatosi dal contatore elettrico, che ha provocato una densa fuoriuscita di fumo all’interno dell’immobile.

I vigili del fuoco dei distaccamenti di Gallipoli e Ugento hanno raggiunto rapidamente l’abitazione, mettendo in salvo il ragazzo e verificando le condizioni di sicurezza della struttura. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Enel per gli accertamenti sull’impianto elettrico.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, richiamati dalla presenza dei mezzi di soccorso. Fortunatamente il minorenne non ha riportato conseguenze e non si registrano feriti.