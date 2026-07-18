ArcheoRoca, presentato in serata il percorso di valorizzazione del sito archeologico con la collaborazione tra il Comune di Melendugno e ArtWork

MELENDUGNO – Presentato stasera il progetto ArcheoRoca, nato dal Partenariato Speciale Pubblico-Privato tra il Comune di Melendugno e ArtWork per la gestione, la valorizzazione e la fruizione dell’Area Archeologica di Roca Vecchia e Grotte Poesia.

Il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino, ha accolto il prefetto di Lecce, Natalino Manno, il dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, arch. Antonio Zunno, il delegato alla Valorizzazione del Patrimonio culturale dell’Università del Salento, prof. Raffaele Casciaro e il presidente di ArtWork, Paolo Babbo.

Dopo l’avvio operativo del servizio, partito lo scorso 25 giugno, la conferenza segna l’inizio ufficiale di un progetto destinato a rappresentare un modello innovativo per la gestione del patrimonio culturale.

CHE COSA E’ IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Il Partenariato Speciale Pubblico-Privato costituisce infatti uno strumento introdotto dal legislatore per favorire forme di collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati nella tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali. Un modello innovativo che consente di mettere a sistema competenze, progettualità e investimenti, mantenendo la piena titolarità pubblica del bene e garantendo, attraverso un percorso condiviso – in questo caso con Soprintendenza e Università – il necessario equilibrio tra conservazione, fruizione e sviluppo culturale del sito.

LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO

“Con ArcheoRoca – dichiara il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino – inauguriamo una nuova fase nella storia di Roca Vecchia. Affidandoci a una cooperativa esperta come ArtWork, che ha dato prova di grande competenza nella gestione dei beni culturali a Lecce, Bari, Bitonto e Catania, generando nuovi servizi per il turismo e opportunità occupazionali, stiamo lavorando per far sì che Roca diventi volano di sviluppo per l’intero territorio salentino”.

RICADUTE OCCUPAZIONALI

ArcheoRoca guarda anche alle ricadute occupazionali. Sono oltre quindici gli operatori attualmente impegnati nelle attività di accoglienza, custodia, biglietteria, servizi ai visitatori e gestione del sito e il piano di sviluppo del partenariato prevede un progressivo incremento del personale con l’attivazione dei nuovi servizi previsti dal progetto.

COME CAMBIERÀ IL SITO

L’accordo tra Comune di Melendugno e ArtWork ha una durata di 15 anni, con investimenti complessivi pari a circa 1,4 milioni di euro, destinati al miglioramento dell’accessibilità e della fruizione dell’area archeologica. Tra gli interventi, sono previsti la riqualificazione dei camminamenti, il collegamento tra l’area Castello e Grotte Poesia, il nuovo allestimento museale negli spazi dell’ex Seminario estivo dedicato ai reperti di Roca Vecchia – i dischi d’oro lavorati in Egitto sono al momento in mostra al Colosseo – e il progressivo ampliamento dei servizi culturali e turistici offerti ai visitatori.

LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DI ARTWORK PAOLO BABBO

“L’appuntamento di oggi – afferma il presidente di ArtWork, Paolo Babbo – rappresenta il punto di partenza di un percorso costruito con responsabilità e visione condivisa. Vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza sempre più completa e coinvolgente, mettendo al centro il patrimonio archeologico, la qualità dei servizi e il rispetto assoluto di un bene unico e irripetibile”.

ORARI DI APERTURA E MODALITA’ DI INGRESSO

Il sito archeologico è aperto tutti i giorni con orario continuato, dalle 9 alle 20 per il mese di luglio, e dalle 9 alle 19 nei mesi di agosto e settembre. Il ticket d’ingresso è di 5 euro (ma resta gratuito l’ingresso ai residenti nel comune di Melendugno, e sono previste tariffe agevolate anche per famiglie e gruppi) e può essere acquistato presso le biglietterie dell’area Castello e dell’area Grotte Poesia o, in alternativa, online sul sito dedicato www.archeoroca.it. I visitatori possono già oggi usufruire di un sistema integrato di servizi che comprende il percorso di visita che comprende l’intera area, visite guidate, visite autonome con audioguida e un’esperienza immersiva attraverso visori multimediali per la realtà virtuale.