Seconda tragedia in poche ore sul litorale: turista romano muore in spiaggia davanti alla moglie

UGENTO (Lecce) – Ancora una tragedia sul litorale ionico salentino. A due giorni dalla morte di una turista tedesca nelle acque di Gallipoli, un altro turista ha perso la vita oggi, 18 luglio, dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in spiaggia a Ugento.

La vittima è un romano di 72 anni, in vacanza nel Salento con la moglie. L’uomo si trovava sulla spiaggia del camping Riva di Ugento, struttura dove alloggiava, ed era disteso sulla sua sedia sdraio quando ha improvvisamente accusato un malore.

I tentativi di soccorso si sono rivelati inutili. Il 72enne è morto nel giro di pochi minuti davanti alla moglie e ai bagnanti presenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ugento, coordinati dal comandante Giovanni Schirinzi, per gli accertamenti. Informato il pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, che ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

L’episodio, come detto, richiama quello avvenuto il 16 luglio sul litorale di Gallipoli, dove una turista tedesca di 70 anni aveva perso la vita dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in mare, a pochi metri dalla riva.