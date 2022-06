La ricetta di Laura Pennisi: Babà di quinoa al limoncello (gluten free)

Ingredienti per 6 babà:

40 gr farina di riso impalpabile

25 gr farina di quinoa tostata ( in forno 90° per 3 ore)

2 uova

35 gr zucchero

1 cucchiaino di lievito per dolci

scorza grattugiata di 1 limone

Sbattere le uova e lo zucchero con uno sbattitore elettrico finchè non si ottiene un composto schiumoso, aggiungere le farine e il lievito setacciati mescolando con delicatezza e infine la scorza del limone. Versare nelle formine e in forno a 170° per 15-20 m’.

Nel frattempo preparare lo sciroppo con il limoncello:

40 ml acqua

40 gr zucchero

20 m succo di limone

scorza grattugiata del limone

limoncello q.b

in un pentolino versare l’acqua e lo zucchero. Non appena lo zucchero è sciolto unire la scorza e il succo del limone . Togliere dal fuoco e aggiungere il limoncello.