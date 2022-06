Notte di furti nel nord Salento: tre sfumano, due vanno a segno. Ad agire la stessa banda

SALENTO – Notte di scorribande in provincia di Lecce. Ad agire, nel nord Salento, probabilmente sempre la stessa banda di ladri.

Da Carmiano, a Novoli, da Villa Convento a Monteroni. In un paio d’ore, i malviventi hanno “visitato” tre aree di servizio, una pizzeria ed un distributore automatico, fallendo in tre circostanze e riuscendo nel loro intento nelle altre due, pur racimolando pochi spiccioli, qualche pacchetto di sigarette e “gratta e vinci”.

I ladri si sono mossi a bordo di una Ford Escort, risultata rubata sempre ieri notte per le strade di Carmiano, con la quale hanno visitato in sequenza una pizzeria e tre aree di servizio. I furti, come detto, sono riusciti soltanto a Monteroni, dove nel mirino sono finiti il distributore di carburante “Carriero” ed un distributore automatico nel paese.

Le indagini per risalire ai responsabili sono affidate alle forze dell’ordine, che hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza delle attività prese di mira.

(foto di repertorio)