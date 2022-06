Picchiano una connazionale che non corrisponde l’amore, poi rapiscono l’amica: condannati due nigeriani

LECCE – Si chiude con due condanne il processo a carico di due giovani nigeriani accusati di aver picchiato una connazionale che non ricambiava l’interesse a uno dei due due e di aver sequestrato un’amica che aveva ripreso l’aggressione con un telefonino. Il gup Edoardo D’Ambrosio ha condannato a 4 anni e 4 mesi ciascuno (oltre all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni) Patrik Unity e Desmond Imiefoh, entrambi 31enne e in Italia con regolare permesso di soggiorno – arrestati a marzo con le accuse di rapina e sequestro di persona.

I fatti si sono verificati in una casa di accoglienza di Caprarica di Lecce, dove alloggia una giovane nigeriana insieme ad altre connazionali, quando si sono presentati Unity e Imiefoh ed hanno aggredito la ragazza (“colpevole” di non avere ricambiato l’interesse che uno dei due nutriva nei suoi confronti) per poi sottrarle il cellulare.

Link Sponsorizzato

Una connazionale della vittima, ospite della stessa struttura, attirata dalle urla della donna è uscita in strada ed ha ripreso la scena con il cellulare, minacciando i due che avrebbe mostrato il video ai responsabili della struttura. È stato a questo punto, tuttavia, che uno dei due nigeriani, dopo averle strappato dalle mani lo smartphone, l’ha spinta brutalmente in auto, costringendola con pesanti minacce di morte a seguirli a Lecce, peraltro scalza e senza giubbotto.

Giunti in città, la donna ha attirato l’attenzione dei passanti e degli agenti della Digos liberi dal servizio. Intervenuti, i poliziotti hanno bloccato i due nigeriani condannati nei giorni scorsi. Non appena saranno depositate le motivazioni (attese nei prossimi 90 giorni) gli avvocati Francesco De Giorgi e Giulio Bray depositeranno ricorso in Appello.