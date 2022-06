Precipita in un fossato con lo scooter, conducente 68enne trovato morto dopo due giorni

NARDÒ (Lecce) – Precipita con lo scooter in un fosso e lo ritrovano dopo giorni, ormai privo di vita. La tragedia si è consumata in un’abitazione che sorge zona “Vacanze Serene”, alla periferia di Nardò, lungo la strada per Santa Maria al Bagno.

La vittima è un uomo di Nardò, Raffaele Sanasi, di 68 anni, il cui cadavere è stato ritrovato in mattinata da alcuni operai, che stavano lavorando presso un cantiere in via dei Fiori.

Link Sponsorizzato

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i soccorritori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, che sarebbe caduto col mezzo a due ruote nel fossato della piscina privata in costruzione.Di lui pare che non si avessero notizie da sabato.

La zona è stata raggiunta anche dai carabinieri e dal medico legale, che in queste ore stanno eseguendo un sopralluogo per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

1 of 5

Link Sponsorizzato