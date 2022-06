Violenza sulle donne, azioni e strategie dell’Ambito Sociale n° 3

NARDO’ (Lecce) – Il 25 novembre, come ogni anno, viene “celebrata” la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Onu nel 1999 per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno e per rinnovare l’impegno su questo fronte di governi, organizzazioni internazionali, soggetti pubblici e privati a ogni livello.

La necessità di guardare al fenomeno della violenza contro le donne in tutte le sue articolazioni e di trovare strategie di intervento efficaci è la linea d’azione che la Rete Antiviolenza SanFra, in sinergia con l’Ambito Territoriale Sociale n. 3 (di cui fanno parte Nardò, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo e Seclì), ha intrapreso attraverso la convenzione con il Centro Antiviolenza “Il Melograno”. Da a , infatti, il Centro ha accolto 120 donne e ha intrapreso percorsi individualizzati di fuoriuscita dalla violenza con 95 di loro, presso le sedi di Nardò, Copertino, Leverano, Porto Cesareo e Galatone. La condivisione di prassi e linguaggi comuni e il costante lavoro di rete tra Centro Antiviolenza, forze dell’ordine e Ambito n. 3 hanno permesso di fornire risposte concrete alle richieste di aiuto delle donne del territorio, attraverso un sistema integrato di interventi individualizzati.

Frutto di questa costante sinergia e condivisione d’intenti è stata la registrazione, solo nell’ultimo periodo, cioè da a , di sette interventi di messa in sicurezza in emergenza. Nello specifico, sei donne hanno denunciato e avviato un percorso di sostegno psicologico; di queste, cinque hanno ottenuto, in 15 giorni, misure cautelari di divieto di allontanamento o di allontanamento dalla casa familiare nei confronti del maltrattante. Vista la presenza di minori, inoltre, due donne sono state supportate e accompagnate nel percorso di fuoriuscita dalla situazione di violenza, dal Servizio Sociale.

“Sul fronte della violenza sulle donne – spiega il presidente del coordinamento istituzionale dell’Ambito e assessore ai Servizi Sociali del Comune di Nardò Maria Grazia Sodero – ogni giorno si fa un lavoro enorme, difficile e silenzioso, che consente di far emergere solo quella che purtroppo è sempre una piccola parte del fenomeno. Probabilmente solo la punta dell’iceberg, sulla quale si ottengono risultati che ci riempiono d’orgoglio, mentre restano ignoti molti volti, condizioni e fatti, nonostante gli appelli al coraggio, la sensibilizzazione, l’auspicio di un radicale cambio culturale. In occasione del 25 novembre è giusto ricordare la proficua sinergia tra pubblico e privato e l’impegno di tanti operatori che svolgono un lavoro tra i più difficili”.

“Gli addetti ai lavori – spiega la responsabile della Rete Antiviolenza SanFra Antonia Cairo – sanno bene che il momento della denuncia del maltrattante è uno dei più critici per la donna, durante il quale la presenza di una rete istituzionale e sociale, compatta e coesa attorno a lei, che metta in atto azioni supportive e protettive efficaci e concrete, è di fondamentale importanza. Essenziale, tra gli altri, per la costruzione della rete è stato l’apporto fornito dall’assessora ai Servizi Sociali del Comune di Nardò Maria Grazia Sodero e dalla stazione dei Carabinieri di Nardò, dal comandante Vito De Giorgi e dai suoi uomini, che sono interlocutori attenti, preparati e sensibili all’approccio di genere. Tutto ciò ha permesso all’equipe del Melograno di mettere a punto un modello vincente che affianca la donna durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza”.

Il Centro Antiviolenza “il Melograno” è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al numero 328 8212906, fornito anche di servizio di messaggistica istantanea WhatsApp, grazie al quale un’equipe specializzata è pronta a fornire informazione sui servizi e accogliere le richieste di aiuto. All’interno dei Centri e degli Sportelli Antiviolenza SanFra, nel completo rispetto dell’anonimato e in questo periodo dei protocolli anti-covid19 vigenti, le donne trovano ascolto e accoglienza diretta e/o telefonica, sostegno psicologico ed elaborazione del vissuto di violenza, consulenza legale, servizio di pronto intervento h 24, percorsi di accompagnamento presso i vari servizi della rete antiviolenza, percorsi di coabitazione sociale e di inserimento socio-lavorativo e accompagnamento nella ricerca di una soluzione abitativa.