Voti gonfiati sul registro di classe per sé e i propri compagni: chiesto il processo per sette liceali

LECCE – Voti ritoccati per sé e i propri compagni. Dal chiuso del proprio domicilio, dotati di conoscenze informatiche, dai computer di casa accedevano nel registro di classe per modificare (in meglio) i rendimenti personali e di altri compagni. Sette studenti del Liceo Scientifico “De Giorgi” di Lecce, all’epoca dei fatti minorenni, rischiano ora di finire sotto processo. Il pubblico ministero Simona Filoni ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per sette studenti residenti tra Lecce, Cavallino, Surbo e Torchiarolo con le relative accuse: accesso abusivo ad un sistema informatico con le aggravanti di aver commesso il fatto su un sistema informatico di interesse pubblico, falso materiale commesso da pubblico ufficiale, falso materiale commesso da privato e documenti informatici. L’udienza preliminare è fissata per il 21 maggio del prossimo anno davanti al gup Aristodemo Ingusci.

Un’indagine lunga e certosina che si è avvalsa di una consulenza sui computer analizzati e scremati da un ingegnere informatico. E che ha smascherato gli accessi abusivi ad ogni ora del giorno, con una preferenza per le ore serali. I sette studenti si sarebbero introdotti nel registro elettronico della classe, protetto da misure di sicurezza, attraverso la connessione Internet, con determinati Ip associati a specifiche utenze telefoniche o a indirizzi Ip Esteri. E accedendo con le credenziali del prof della materia di turno (storia, fisica, matematica). Così il cambio di voto per sé o per qualche altro compagno era garantito con un semplice accesso via Internet spesso dal computer di casa, la cui utenza era intestata ai propri genitori. Di giorno, di pomeriggio, ma anche in piena notte.

Un 7 diventava un 8 e persino un 10; l’assenza in una prova scritta veniva annotata in una presenza con tanto di voto positivo. Un 3 incassato in Fisica (materia tradizionalmente ostica) spariva. Un 4- si trasformava in una sufficienza. In uno dei 66 casi accertati dagli investigatori uno degli indagati avrebbe modificato la valutazione di “impreparato” in un lusinghiero 9 e mezzo. E i voti alti fioccavano. Troppi casi, però, in pochi mesi. Un rendimento e uno standard eccessivamente positivo che hanno oltremodo insospettito il corpo docente per nulla convinto di essere stato così generoso nelle proprie valutazioni nei confronti di tanti, troppi studenti. Così del caso è stata informata la Procura. Con l’ausilio di un ingegnere informatico è stato eseguito un accertamento tecnico e gli inquirenti hanno ricostruito la catena degli accessi abusivi con le credenziali dei professori da parte dei sette studenti che alteravano i propri voti e quelli dei propri compagni.

Ora però rischiano un processo salvo una richiesta di messa alla prova che potrà essere avanzata nel corso dell’udienza preliminare dal collegio difensivo composto dagli avvocati Luigi e Roberto Rella; Mauro Cramis; Umberto Leo; Francesca Manta; Antonia De Pandis; Angelo Vetrugno; Stefania Mangiulli e Ilario Manco.