Covid, 1.175 casi: 95 nel Leccese. Diminuiscono i ricoverati. Nuovo richiamo di Salvemini

PUGLIA – Diminuiscono i nuovi positivi in provincia di Lecce. I ricoverati sono 1.738. Mentre i guariti salgono a 18.892. Oggi si è diffusa la notizia di un esponente politico della maggioranza di Parabita positivo al covid, ma per fortuna non ha avuto contatti con altri colleghi perché è rimasto fuori città per molto tempo. Il sindaco Stefano Prete ci informa che i residenti positivi al covid attualmente sono 14 e che la situazione è sotto controllo. Oggi, domenica 13 dicembre 2020, sono stati registrati 7.122 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 1.175 casi positivi: 520 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 118 nella provincia BAT, 281 in provincia di Foggia, 95 in provincia di Lecce, 92 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 23 decessi: 2 in provincia di Bari, 9 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Link Sponsorizzato

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 895.620 test.

18.892 sono i pazienti guariti.

Link Sponsorizzato

52.146 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 72.972, così suddivisi:

27.975 nella Provincia di Bari;

8.482 nella Provincia di Bat;

5.375 nella Provincia di Brindisi;

16.303 nella Provincia di Foggia;

5.608 nella Provincia di Lecce;

8.725 nella Provincia di Taranto;

444 attribuiti a residenti fuori regione;

60 provincia di residenza non nota.



IL NUOVO RICHIAMO DI SALVEMINI

Il sindaco di LECCE, Carlo Salvemini, ha richiamato nuovamente i cittadini a rispettare le regole, affinché si evitino gli assembramenti: “Sento il dovere di un ulteriore richiamo: ricordo a tutti che le attività commerciali al dettaglio “devono svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario per l’acquisto dei beni”. Il rispetto di questa specifica disposizione ricade nella responsabilità dei titolari.

S.E. il Prefetto di Lecce ha ribadito con una propria nota trasmessa alla Camera di Commercio l’importanza di garantire l’osservanza di quanto sancito nel DPCM. In tal senso sono stati organizzati specifici servizi di controllo affidati alle Forze di Polizia.

E’ importante capire che lo svolgimento delle attività commerciali deve attenersi al rispetto dei protocolli e delle linee guida stabilite. Sostenere l’economia non è più importante della tutela della salute pubblica: dobbiamo essere intelligenti nel rendere compatibili questi interessi collettivi”.