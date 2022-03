Giuseppe Landolfo eletto Consigliere nell’Unione dei Comuni – Union 3

Il Consigliere Giuseppe Landolfo, su unanime designazione, dei Consiglieri di opposizione del Comune di Veglie è stato eletto Consigliere dell’UNIONE DEI COMUNI – UNION 3.

“Ringrazio sinceramente i colleghi Consiglieri dell’opposizione – dice Landolfo – che con un gesto di stima hanno riposto fiducia alla mia rappresentanza nell’Unione dei Comuni – Union 3. Si tratta di un incarico che deve impegnarmi a valorizzare sempre più la presenza del nostro Comune all’interno delle relazione con gli altri Comuni limitrofi per quanto riguarda compiti sociali di particolare importanza come: agricoltura, sanità, servizi sociali, turismo, eventi ma soprattutto occupazione giovanile. Ritengo che si debba dare un impulso notevole all’Unione dei Comuni che pur avendo, negli scopi istituzionali, grande importanza, in questi anni non è stata adeguatamente valorizzata.”

Infatti l’UNION 3 è a tutti gli effetti un Ente Locale che riunisce i Comuni di: Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo e Veglie.

I Cittadini che hanno seguito la seduta del Consiglio Comunale in videoconferenza hanno manifestato interesse alla notizia esprimendo al Consigliere, tramite messaggi, email ecc, gli auguri per un proficuo lavoro all’interno dell’assise dell’UNION 3.