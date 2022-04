Il Consiglio regionale dice sì alla manovra finanziaria nella notte. Centrodestra, emendamenti bocciati

PUGLIA – Verso l’1 di questo martedì notte è passato il sì del Consiglio regionale della Puglia, a maggioranza (centrosinistra Movimento 5 Stelle) e contrari (centrodestra), alla legge per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia. Il bilancio tutto è quasi tutto impiegato sulla sanità. Bocciati tutti gli emendamenti del centrodestra, solo qualcuno è stato ritirato. La previsione di bilancio era già stata fatta: non c’erano fondi per le proposte dell’opposizione.

Sono stati trovati i fondi per fieristi e ambulanti: passano le misure temporanee e straordinarie a favore della categoria dei danneggiata dalle restrizioni alle attività economiche connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19 sono state proposte dall’assessorato allo sviluppo economico. La misura è rivolta ai “fieristi” con codice Ateco 4780 e 4781, che svolgono l’attività in fiere, feste patronali e sagre. Sempre a “fieristi”, ma con un codice Ateco differente dai precedenti, è concesso un contributo complessivo di 4 milioni di euro. Le procedure per l’erogazione del contributo agli aventi diritto competono ai Comuni.

Per garantire il monitoraggio costante dello sviluppo delle reti produttive e dell’andamento delle attività economiche, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti produttivi e all’ampliamento di quelli esistenti, la Regione promuove accordi di collaborazione con le agenzie strategiche e gli altri enti coinvolti nell’attuazione delle Zone economiche speciali (Zes).

Il patto d’acciaio tra Emiliano e i pentastellati continua a funzionare bene, nonostante qualche voce fuori dal coro. La portavoce del Movimento 5 stelle, Grazia Di Bari, ha motivato il voto favorevole del Movimento alla manovra con una dettagliata relazione.

Approvato anche il ddl “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”, con il voto favorevole di maggioranza e pentastellati, contraria la minoranza di centrodestra.

Bilancio, Bellomo (Lega): “Non tornano i conti della sanità, ma quelli dell’asse Emiliano-M5S sì. Deprimente pagina politica”

“Quattordici ore di Consiglio regionale per approvare un bilancio deludente e per scrivere una deprimente pagina politica. Perché se da un lato ci sono i conti che non tornano, soprattutto sulla sanità, dall’altro abbiamo assistito al puro trasformismo del Movimento Cinque Stelle, passato dall’ibrido di qualche giorno fa a parte organica della maggioranza di centrosinistra. Quelli che urlavano al mondo di essere nati come forza “antisistema” oggi invece nel sistema ci entrano a piene mani, approdando alla corte di Michele Emiliano.

Noi come Lega e centrodestra continueremo a fare le nostre battaglie, mantenendo la barra dritta e lavorando solo nell’interesse dei pugliesi e non nel nome di accordicchi, patti, tartufate e intese sottobanco. Per tutta la seduta di bilancio abbiamo più volte denunciato tutte le storture e le incongruenze di una manovra che tra mance, mancette, regali e norme creative, non tiene in considerazione il delicato capitolo sulla sanità e le vere emergenze della nostra regione.

Non a caso, nelle stesse ore in cui è arrivato in Aula il bilancio previsionale, le Asl pugliesi hanno chiuso i propri bilanci con un passivo di circa 300 milioni di euro. Un disavanzo che non è stato minimamente contabilizzato e inserito nel bilancio regionale. Ciò significa che sarà necessario un assestamento e che le risorse previste per l’intero settore sanitario non potranno essere distribuite a causa di questo buco finanziario.

Ma nonostante i nostri ripetuti appelli a correggere il tiro, il governo e il centrosinistra hanno preferito fare spallucce. Bene, noi li aspetteremo al varco dimostrando con i fatti che un simile bilancio è inutile perché dovremo riscriverlo in assestamento”. Lo dichiara il capogruppo della Lega alla Regione Puglia, Davide Bellomo