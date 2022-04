Operazione “Contatto”: in Appello decine e decine di condanne riformate e tre assoluzioni

SOGLIANO CAVOUR (Lecce) – Decine e decine di condanne riformate, tre assoluzioni per il resto sentenza di primo grado confermata. È questo l’esito del processo d’Appello scaturito dall’indagine ribattezzata “Contatto”, con cui i carabinieri della Compagnia di Maglie coordinati dal procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi insieme alla procura ordinaria, smantellarono nel settembre del 2017 un gruppo criminale che, partendo dalle rapine e dalle estorsioni con la tecnica del cavallo di ritorno, avrebbe scalato posizioni inserite nel tessuto sociale e politico. Una piovra con tentacoli ovunque, capace di stringere rapporti con un amministratore comunale che si sarebbe dato da fare per favorire la concessione di contributi economici e prestazioni lavorative a personaggi vicini al clan. Per queste presunte infiltrazioni mafiose il Comune di Sogliano è stato poi sciolto nel giugno del 2018.

La Corte d’Appello (Presidente Carlo Errico) ha riformato a 16 anni e 26 giorni la condanna ad Alexsander Ballarino, 28enne, di Noha (frazione di Galatina), (20 anni); 10 anni, 8 mesi e 6 giorni di reclusione per Giuseppe Antonaci, inteso Castello, 56 anni, di Sogliano Cavour, (14 anni ed 8 mesi); 8 mesi, pena sospesa, per Martina Beccarisi, 28 anni, di Galatina, (1 anno e 4 mesi); 7 anni con il riconoscimento del vincolo della continuazione con altra condanna a 5 anni a Pierluigi Carechino, inteso “Careca”, 43, di Sogliano Cavour, (9 anni e 2 mesi); 4 anni e 8 mesi a Cristian Carluccio, 33, di Surbo, (5 anni); 5 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione per Ivano Cascione, 40, di Sogliano, (6 anni). Poi ancora: 2 anni e 6 mesi ad Alessandro Cianci; (4 anni e 2 mesi); 18 anni a Michele Coluccia, di 61, di Noha, (8 anni) in continuazione con una vecchia sentenza; 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione per Domenico Dell’Avvocata, 27, di Cutrofiano, (6 anni e 2 mesi); 4 anni, 11 mesi e 10 giorni per Luigi De Matteis, 37, di Corigliano d’Otranto, (5 anni e 2 mesi); 5 anni a Gabriele Antonio De Paolis, 44, di Noha, (6 anni e 4 mesi); 2 anni e 6 mesi a Ugo Donno, 30, di Corigliano d’Otranto, (4 anni)

Inoltre: 9 anni, 5 mesi e 10 giorni per Francesco Epifani, 47, di Cutrofiano, (9 anni e 6 mesi); 7 anni, 8 mesi e 6 giorni di reclusione per Giordano Epifani, 45, di Corigliano, (11 anni e 4 mesi); 2 anni e 4 mesi per Lorenzo Frassanito, 64, di Sogliano Cavour, (3 anni e 4 mesi); 4 anni e 6 mesi per Rosario Frassanito, inteso Pilone, 51, di Sogliano Cavour, per il quale è caduta l’accusa di associazione mafiosa e difeso dall’avvocato Simone Viva (8 anni); 6 anni e 10 mesi di reclusione per Angelo Greco, 49, di Sogliano, (7 anni); 5 anni e 10 mesi ad Andrea Icaro, 40, di Cutrofiano, (6 anni e 2 mesi); 7 anni, 1 mese e 3 giorni per Rocco Longo, 53, di Cutrofiano, (10 anni e 10 mesi); 4 anni, 9 mesi e 10 giorni per Rudy Lubelli, 29enne, di Lecce, (6 anni e 8 mesi); 5 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione per Maurizio Maggio, 27, di Sogliano, assolto in primo grado dall’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e dall’aggravante mafiosa dell’associazione, (5 anni e 10 mesi) e difeso dagli avvocati Luigi e Alberto Corvaglia; 5 anni, 3 mesi e 10 giorni a Luca Marzo, 55, di Corigliano, (6 anni); 5 anni, 7 mesi e 10 giorni per Arcangelo Mengoli, 32, residente a Milano, (6 anni e 2 mesi); 9 anni e 6 mesi per Emiliano Pedone, 44, di Sogliano, (13 anni); 3 anni e 8 mesi in continuazione con la sentenza dell’operazione “Eclissi” a Marco Pepe, 35, di Giorgilorio, difeso dall’avvocato Donata Perrone (9 anni e 4 mesi); 5 anni, 4 mesi e 22 giorni a Danilo Piscopo, 40, di Cutrofiano, (8 anni e 8 mesi); 3 anni e 4 mesi a Salvatore Solombrino, 64, di Castrignano dei Greci, (10 anni e 10 mesi); 5 anni, 1 mese e 10 giorni ad Antonio Vecchio, 39, di Sogliano, (5 anni e 8 mesi).

Tre i verdetti assolutori: Giuseppe De Matteis, detto trattorista, 33, di Corigliano d’Otranto, (4 anni e 10 mesi), assolto per non aver commesso il fatto dall’accusa di associazione finalizzata allo spaccio e perché il fatto non sussiste dall’unico episodio di vendita che gli veniva contestato, difeso dagli avvocati Luigi Corvaglia e Romolo Chiriatti; Cosimo Paglialonga, 56 anni, di Collepasso, difeso dall’avvocato Elvia Belmonte, (1 anno e 4 mesi) e per il carabiniere Piero Tramacere, di 54 anni, di Corigliano, condannato in abbreviato per una sola ipotesi di falso a 1 anno, difeso dagli avvocati Massimo Manfreda e Francesco Vergine.

Confermate per il resto le condanne per il collaboratore di giustizia Vincenzo Antonio Cianci a 16 anni e 2 mesi; 3 anni e 4 mesi per il vigile urbano Luigi Antonaci (sottoposto alla misura interdittiva di 3 mesi); 5 anni e 8 mesi per Salvatore Blago, 42, di Sogliano; 10 anni e 4 mesi per Massimo Candido, 47, di Cutrofiano; 16 anni e 2 mesi per Vincenzo Cianci, 35, di Sogliano; 4 anni e 8 mesi per Luana Giovanna Congedo, 53, di Martano; 11 anni e 10 mesi per Leonardo Costa, detto Musicheddha, 58, di Corigliano d’Otranto; 10 anni e 4 mesi per Daniele De Matteis, inteso panna e fragola, 36, di Frigole; 10 anni e 8 mesi per Pantaleo De Paolis, 60, di Cursi.

Poi ancora: 6 anni e 2 mesi per Paolo De Simone, inteso Paulu de lu moru, 50, di Sogliano Cavour; 5 anni e 2 mesi per Silvano Donno, detto volpe, 62 anni, di Sogliano Cavour; 8 anni a Giuseppe Salvatore Fiorito, 55, di Cutrofiano; 20 anni a Marco Gugliersi, 43, di Noha; 20 anni a Pasquale Gugliersi, 40, di Noha; 11 anni e 4 mesi per Carmela Magnolo, 56, di Sogliano; 8 anni e 8 mesi per Paolo Mengoli, 57, di Cutrofiano; 6 anni e 2 mesi per Andrea Ignazio Monreale, 34, di Sogliano; 5 anni a Giancarlo Perrone, 40, di Cutrofiano; 5 anni e 2 mesi per Marco Pica, 41, di Sogliano; 4 anni e 4 mesi per Davide Polimeno, 30enne, di Cutrofiano; 11 anni e 8 mesi a Giuseppe Stampete, 53, di Cursi; 4 anni a Ugo Donno, 29 anni, di Corigliano d’Otranto, (difeso dall’avvocato Alexia Pinto), assolto in primo grado da una rapina e dalla detenzione delle armi; 1 anno e 4 mesi (pena sospesa) per Valentina Ballarino, 26, di Noha.

Tra gli imputati con rito ordinario compare anche il consigliere comunale Luciano Magnolo, ex assessore alle Politiche sociali e già vicesindaco. È accusato di corruzione con l’aggravante mafiosa per aver ricevuto protezione e sostegno politico dai vertici del clan (Vincenzo Cianci e Pasquale Gugliersi, ma anche dal boss Michele Coluccia). In cambio, nella sua veste di assessore alle Politiche sociali, avrebbe concesso benefici economici in favore di alcuni soggetti vicini al clan e ai loro familiari. Almeno sette gli episodi accertati, avvenuti fra il 2013 e il 2014. Contributi che sarebbero stati assegnati in violazione dei principi di terzietà e di imparzialità propri della pubblica amministrazione e facendo pressione sull’assistente sociale.

Il collegio difensivo è completato dagli avvocati Simona Mancini, Carlo Gervasi, Ubaldo Macrì, Mario Coppola, Giuseppe Presicce, Sergio Luceri, Michele Bonsegna, Giancarlo Dei Lazzaretti, Luigi Greco, Enrico D’Ospina, Pantaleo Cannoletta, Davide Polimeno, Tommaso Valente, Salvatore Abate, Ladislao Massari, Angela Rizzo, Maria Luisa Greco, Roberto De Mitri Aymone, Dimitry Conte, Umberto Leo, Alessandro Mariano, David Alemanno, Angelo Vetrugno, Annalisa Bandello, Antonio Savoia, Michelangelo Gorgoni, Enrico Chirivì, Vincenzo Scarpello, Fritz Massa, Paolo Cantelmo.