Tromba d’aria si abbatte nella zona industriale di Galatina: capannoni scoperchiati e muri divelti, danni ingenti

GALATINA (Lecce) – Caos e danni a Galatina, dove poco prima dell’alba si è abbattuta una violenta tromba d’aria, che ha causato danni per svariate migliaia di euro.

La tromba d’aria ha colpito in particolar modo la zona industriale di Galatina, dove la forza del vento ha scoperchiato capannoni, abbattuto intere pareti e divelto lamiere e serbatoi di un’azienda del posto, spargendo i detriti nei campi circostanti ed anche sulla strada provinciale che conduce a Lecce.

Sul posto sono intervenuti in massa i vigili del fuoco, per verificare che non ci fossero persone ferite o rimaste incastrate sotto ai detriti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Ancora in corso la conta dei danni, che sarebbero ingenti. Domani e domenica è previsto un ulteriore peggioramento del tempo, con raffiche di scirocco che arriveranno a sfiorare anche gli 80 chilometri orari e abbondanti piogge su tutta la provincia.

