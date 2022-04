Un Natale spettacolare sul mare per pochi sportivi nel Salento

SALENTO – Sono state due giornate spettacolari in riva al mare quelle della vigilia di Natale e anche questo 25 dicembre 2020. Non solo nelle marine di Melendugno, da dove arriva la nostra immagine di copertina, ma su tutta la costa del Salento. Clima mite, sole e mare piatto: alcuni fortunati salentini se lo sono goduto fino in fondo. Altri hanno trovato la scusa di andare a trovare un amico (deroga per la zona rossa) per calpestare la sabbia calda delle nostre spiagge. Anche questa volta la pandemia non ha fermato il bagno di Natale: tradizione tipica di molti salentini. Non sono state pubblicizzate tante iniziative, non sono state pubblicate molte foto, ma il mare a molti salentini non si può togliere nemmeno d’inverno.

Gli amanti del sup (stand up paddle), una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola (simile a quella del surf ma con maggior volume per sostenere il peso dell’atleta), utilizzando una pagaia apposita per la propulsione, pullulano anche nel Salento. Si tratta di sport in crescita negli ultimi anni in Italia, che non conosce stagioni. La provincia di Lecce è finita in zona rossa per le feste natalizie per pura precauzione (tutti i dati sono in calo), ma un po’ di sport con le dovute distanze fa solo bene alla salute.