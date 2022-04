Xylella in un vivaio di Canosa, intanto aperti i termini per gli indennizzi

PUGLIA – La Xylella continua ad avanzare: adesso è stata scoperta in un vivaio a Canosa. L’avanzata continua, nonostante tutte le azioni di contenimento messe in campo: adesso la “peste degli ulivi” è a 100 km da Bari. La Regione chiede di distruggere subito le piante infette. I profani si chiedono come abbia fatto la xylella a raggiungere un vivaio di Canosa, nonostante la guardia sia alta. Alcuni si sono rassegnati al fatto che prima o poi anche il barese sarà interessato da questo dramma è bisogna cominciare a ripensare il paesaggio. Qualcuno invoca interventi della magistratura.

GLI INDENNIZZI

Link Sponsorizzato

Intanto, sono aperti i termini per richiedere gli indennizzi previsti per gli attacchi della Xylella fastidiosa per gli anni 2018 e 2019. Le domande di indennizzo dovranno essere presentate direttamente all’ARIF entro le ore 12.00 del 13 gennaio 2021, gli aiuti saranno concessi come contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato. Ciascuna azienda, si precisa, può beneficiare dell’aiuto per un periodo non superiore a tre annualità.

Le domande devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili nel portale regionale EIP all’indirizzo www.pma.regione.puglia.it direttamente dal richiedente o, in alternativa, con l’assistenza di un libero professionista o di un Centro di assistenza agricola opportunamente accreditati.

I requisiti obbligatori per poter accedere ai contributi sono: essere iscritto alla Camera di Commercio; essere in possesso di PEC personale; essere in possesso di Smart card per firma digitale; essere intestatario di Fascicolo Aziendale.