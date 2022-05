Covid, 1581 casi: 158 nel leccese. Aumentano i positivi a Scorrano. Sale l’indice di positività

PUGLIA – Il SARS-CoV-2 ha colpito duro anche a Scorrano, come abbiamo anticipato ieri, tanti che nella mappa epidemiologica della Regione Puglia i positivi attuali nel paese del sud Salento risultano oltre 51 (tra i focolai più preoccupanti quello all’interno di una nota associazione). Surano sale nella fascia da 6 a 10, ma il sindaco Totò Puce spiega al telefono che è difficile che si tratti di residenti positivi, “perché dalla Prefettura di Lecce non è arrivata alcuna comunicazione in merito”. Scendono i ricoverati nel giorno dell’Epifania: a livello regionale sono 1.536. I guariti lievitano a quota 40.345.

L’indice di positività, con 10.037 test e con 1581 casi, sale al 15,75% rispetto al 10,52% di ieri, al 15,25% di lunedì, al 12,51% di domenica, al 17% di sabato, al 19,8% di venerdì, al 15,33% di giovedì, al 13,22% di mercoledì.

Anche il numero dei decessi risale a 23 rispetto ai 14 di ieri, ai 20 di lunedì, ai 25 di domenica, ai 10 di sabato, ai 9 di venerdì, ai 21 di giovedì, ai 23 di mercoledì.

Sale a 158 il numero dei nuovi positivi in provincia di Lecce, rispetto ai 111 di ieri, 71 di lunedì, agli 87 di domenica, ai 10 di sabato, agli 80 di venerdì, ai 102 di giovedì, e viene registrato 1 decesso, rispetto a 0 di ieri, ad 1 di lunedì, ai 3 di domenica, a 0 di sabato, ai 2 di venerdì e giovedì.

Link Sponsorizzato

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Oggi mercoledì 6 gennaio 2021 in Puglia, sono stati registrati 10037 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 1581 casi positivi: 598 in provincia di Bari, 149 in provincia di Brindisi, 190 nella provincia BAT, 188 in provincia di Foggia, 158 in provincia di Lecce, 293 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Link Sponsorizzato

Sono stati registrati 23 decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Un decesso di un residente in provincia Bat precedentemente registrato è stato riattribuito.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.085.419 test.

40.345 sono i pazienti guariti.

54.028 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 96.946, così suddivisi:

37.534 nella Provincia di Bari;

11.080 nella Provincia di Bat;

7.053 nella Provincia di Brindisi;

21.126 nella Provincia di Foggia;

7.607 nella Provincia di Lecce;

11.911 nella Provincia di Taranto;

538 attribuiti a residenti fuori regione;

97 provincia di residenza non nota.