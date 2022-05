Martini: “L’amministrazione Salvemini in un momento così difficile permette di svuotare le tasche ai cittadini”

LECCE – Severo Martini, capogruppo della Lega all’interno del Consiglio comunale di Lecce, interviene sulla decisione dell’Amministrazione riguardo l’istallazione dei photored e delle telecamere nella zona ZTL.: “Ma si può in un momento così difficile pensare a come svuotare ancora le tasche dei cittadini?

Basterebbe un po’ di buonsenso per comprendere che alcune scelte vanno valutate a 360 gradi o, quanto meno, rimandate; considerato il difficile momento che le persone stanno attraversando per via della crisi economica in cui la pandemia ci ha trascinato.

Questa si conferma un’amministrazione chiusa su sé stessa, sulle sue miopi convinzioni, sorda ai veri bisogni della gente.

I 12 photored istallati sulle vie più trafficate della città entreranno in funzione tra pochi giorni, e non è tutto: questa amministrazione tende anche una trappola ai cittadini poiché, senza comunicarlo a loro, attiva le telecamere delle zone ZTL anche in uscita (quelle del centro storico). Dunque i cittadini si vedranno recapitare a casa verbali salatissimi, senza sapere che tipo di infrazione hanno commesso, un vero e proprio colpo basso.

Disposti a qualsiasi cosa, anche a tendere trappole ai cittadini pur di fare cassa; questi amministratori sono la cartina al tornasole della loro incompetenza, arroganza e inadeguatezza.

In questo terribile momento di incertezza sul futuro (anzi anche sul presente) dei nostri concittadini e delle nostre concittadine, il comportamento dell’amministrazione è ignobile.

Noi siamo e resteremo sempre dalla parte dei cittadini.”