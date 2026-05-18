“Se non mi è venuto un infarto stasera…”: Di Francesco e l’emozione della vittoria del Lecce col Sassuolo

Il Lecce conquista tre punti fondamentali nella corsa salvezza proprio sul campo del Sassuolo, al termine di una partita sporca di pressione, nervi e paura. Perché certe sfide non si vincono soltanto con la tattica o con la qualità: si vincono resistendo mentalmente, restando vivi dentro la partita anche quando la tensione rischia di togliere lucidità e respiro.

Di Francesco, contestato in diversi momenti della stagione, mostra il volto più umano del calcio. Non quello dell’allenatore distaccato davanti ai microfoni, ma quello di un uomo svuotato dall’adrenalina, consapevole del peso enorme che ogni risultato porta con sé in questo finale di campionato.

La vittoria di Reggio Emilia non chiude i conti, ma restituisce ossigeno e convinzione a tutto l’ambiente giallorosso. Il Lecce dimostra di avere ancora carattere, fame e soprattutto la capacità di soffrire. Ed è spesso proprio lì, nella sofferenza condivisa, che si costruiscono le salvezze