Karate, disciplina e rispetto: il maestro Vito Barletti apre le porte ai bambini con un corso gratuito

Il karate come scuola di vita prima ancora che sport, il tatami come luogo in cui imparare il rispetto, l’autocontrollo e la disciplina. È da questa idea che nasce il nuovo corso gratuito di avviamento al karate promosso da Athlon Lecce, rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni e diretto dal maestro Vito Barletti. Un’iniziativa che punta a diffondere i valori delle arti marziali tra le nuove generazioni, offrendo ai più piccoli la possibilità di avvicinarsi a questa disciplina senza ostacoli economici.

«La scelta di proporre un corso gratuito nasce da un principio di etica sportiva: il karate è prima di tutto educazione», spiega il maestro Barletti. «L’accesso libero consente ai bambini di avvicinarsi alla disciplina senza barriere economiche, in armonia con i valori fondanti delle arti marziali: rispetto, autocontrollo, disciplina e responsabilità. Solo dopo viene la prestazione sportiva».

Il percorso si svolgerà nel mese di giugno, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 17.30 alle 18.30, con posti limitati per garantire attenzione e qualità nell’insegnamento. La partecipazione sarà gratuita, con il solo contributo di 10 euro destinato alla copertura assicurativa. Il progetto segue i principi tecnici ed educativi riconosciuti dalla FIJLKAM, unico organismo ufficiale del CONI per le discipline del settore.

Per Barletti, il karate rappresenta soprattutto uno strumento educativo capace di accompagnare la crescita dei bambini anche fuori dalla palestra. «Sul tatami i ragazzi imparano subito che esistono regole da rispettare», racconta il maestro. «Si saluta entrando e uscendo, si ascolta il compagno, si controllano i movimenti. Sono aspetti che aiutano a costruire carattere, concentrazione e fiducia in sé stessi».

Un lavoro che coinvolge anche lo sviluppo psicomotorio e relazionale dei più piccoli. «Molti bambini oggi vivono ritmi frenetici e passano tanto tempo davanti agli schermi», osserva Barletti. «Il karate li aiuta a ritrovare equilibrio, coordinazione e attenzione. Ma soprattutto insegna il rispetto verso gli altri e verso sé stessi».

L’obiettivo dell’iniziativa è proprio quello di seminare interesse e curiosità verso un’arte marziale che, oltre all’aspetto sportivo, custodisce un forte messaggio culturale ed educativo. «Vorremmo che i bambini comprendessero che il karate non è aggressività, ma controllo», conclude il maestro. «È una disciplina che insegna a crescere con valori sani, a confrontarsi con gli altri senza paura e a migliorarsi giorno dopo giorno».

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 347 640 0035.