Vittoria pesante dei giallorossi all’ultimo respiro, il Lecce vince contro il Sassuolo 3 a 2

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Con ottomila tifosi al seguito, sui quindicimila presenti allo stadio, il Lecce vola a Reggio Emilia, al Mapei Stadium, per la penultima di campionato. Una partita quella contro il Sassuolo fondamentale per le sorti salvezza del Lecce. Orecchio alla radiolina, contemporaneamente si gioca Udinese-Cremonese, altro match fondamentale per l’incrocio del destino di Lecce e Cremonese. La dolce invasione in terra emiliana dei tantissimi supporter giallorossi si trasforma in una festa al Mapei Stadium. Rispetto alla tifoseria di casa, quella leccese fa la voce grossa ed i sostenitori del Sassuolo appaiono davvero un gruppo sparuto, gli stessi dedicano uno striscione a mister Eusebio Di Francesco, ex allenatore dei neroversi ben voluto da queste parti. Un vero colpo d’occhio il settore ospiti del Lecce.

Il Sassuolo che non ha più nulla da chiedere al campionato, ma che non regalerà nulla, si schiera con il 4-3-3 ed in campo Turati; Coulibaly, Pedro Felipe, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Nzola, Laurienté. Di Francesco mette la formazione in campo con il 4-3-2-1, sulla scacchiera Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.

Il primo squillo è del Sassuolo che sfrutta uno schema iniziale sbagliato da parte dei giallorossi: i salentini rispondono con un bel contropiede. Minuto sei ed il Lecce sfiora il gol del vantaggio, Banda si destreggia bene e dopo un paio di dribbling impegna Turati. Dieci minuti ed arriva una brutta notizia da Udine, la Cremonese passa in vantaggio ed ora per il Lecce si fa davvero in salita la strada della salvezza. Prodezza di Berardi dalla distanza, il suo tiro al volo viene, però, respinto da Falcone. Va in vantaggio il Lecce, manovra d’attacco guidata da Coulibaly, retropassaggio errato della difesa di casa, Cheddira ringrazia e deposita in gol. Il fato sembra raddrizzarsi per la squadra salentina, 0-1. Il Sassuolo riprende il pallino del gioco, Berardi sgroppa sulla destra e sorprende la retroguardia leccese, ne approfitta Laurienté che beffa Falcona, 1-1. Lo stesso Laurienté si ripete dopo una manciata di minuti, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Falcone salva. Cheddira mantiene a galla il Lecce, da ex, il cross di Banda è una delizia per l’attaccante marocchino che di testa realizza l’1-2. Troppe licenze ai giocatori neroversi che vanno hanno tantissimo campo. Il Lecce si riaffaccia dalle parti di Turati, il sinistro dell’attaccante leccese chiama al miracolo l’estremo difensore del Sassuolo. Contropiede del Lecce al minuto trentasei, Pierotti avrebbe la palla buona per calare il tris ma spreca con una conclusione alle stelle, da evidenziare la bella azione innescata da Cheddira, certamente migliore in campo. Le minacce per il Lecce arrivano sovente dalla destra con berardi che svaria e imbuca i suoi compagni, Gallo e compagni riescono a contenere. Il Lecce punta sulla fisicità di Cheddira e sui guizzi di banda e, tuttavia, chiude sulla difensiva nei due minuti di recupero della prima frazione. Si va al riposo con il parziale vantaggio per il Lecce.

Si riprende senza cambi: il Sassuolo mette in difficoltà il Lecce che pare aver perso il suo sprint visto nei primi quarantacinque minuti. Al minuto cinquantaquattro Nzola non sfrutta al meglio un cross basso e si divora il gol del pareggio. Cheddira si supera con una giocata ubriacante che libera Coulibaly in area avversaria, a Banda viene servito un rigore in movimento che Turati respinge, il Lecce ad un soffio dal gol della tranquillità. Gara a viso aperto: Sassuolo in ripartenza concede ancora brividi: Nzola coglie un palo a Falcone battuto. Minuto sessantatre, fuori, per i padroni di casa, Nzola per Pinamonti e Matic per Lipani. Anche Di Francesco cambia: fuori Banda per Jean. Buona la pressione del Lecce che trova il ritmo per non subire le iniziative del Sassuolo, ed intanto mister Grosso continua a chiamare cambi: fuori Konè per Bakola, esce anche Berardi per Volpato. Partita combattuta a centrocampo, il Lecce prova a chiudersi e a non esporsi troppo. Scontro di gioco durissimo tra Pierotti e Muharemovic, l’intervento falloso di quest’ultimo costringe il giocatore argentino a chiedere la sostituzione. Fuori Pierotti per Gandelman e Cheddira per Camarda. Cheddira esce fra gli applausi di entrambe le fazioni. Quando mancano dieci minuti più recupero alla fine delle sotilità, il Sassuolo non è affatto rinunciatario, il Lecce deve proteggersi coi denti: trema la traversa difesa da Falcone, per un tiro di Thorstvedt, da qui il prolungamento della stessa azione che porta Pinamonti al gol, 2-2. Di Francesco anche se agli sgoccioli corre ai ripari, dentro Stulic e N’dry per Ramadani e Veiga. Buona sortita di N’dry dalla fascia destra. Grossa richiama Laurentè che lascia il posto a Frangella. Coulibaly non arriva su un bel suggerimentondi N’dry. Cinque i minuti di recupero per le speranze del Lecce di abbrancare i tre punti: i neroverdi giocano sempre a viso aperto tanto che il Lecce rischia di soccombere. Per il Lecce, il solito N’dry rende la vita difficle al Sassuolo. Ad un minuto dalla fine Volpato si mangia il gol del vantaggio che sarebbe stato il “de profundis” per i giallorossi. Partita dai risvolti drammatici: il Lecce si riversa nuovamente in attacco e stavolta è Stulic a fare un gol pesantissimo, controllo da attaccante di razza e gol per i salentini, il tiro preciso del serbo non lascia scampo a Turati, 2-3. Invasione dalla panchina leccese ed un trambusto incredibile in campo. Arriva dopo un infinito extratime il triplice fischio che decreta un balzo notevole in classifica per il Lecce che adesso, fra le mura amiche, incontrerà il Genoa.